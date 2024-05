Cầu treo Đakrông gặp sự cố nguy hiểm

TPO - Cầu treo Đakrông nằm ở km 249+824 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (thuộc huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) là cây cầu huyết mạch nối Quốc lộ 9 đi Cửa khẩu Quốc tế La Lay hiện đang gặp sự cố nguy hiểm.

Được biết, cầu treo Đakrông được đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2002 với thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép gồm một trụ tháp, hệ dây văng để nâng đỡ 3 nhịp với chiều dài hơn 151 m.

Ngày 20/5, báo cáo của Khu Quản lý đường bộ II gửi UBND tỉnh Quảng Trị cho thấy, nguyên nhân sơ bộ dẫn đến những hư hỏng này là do cầu treo Đakrông được khai thác từ lâu.

Thêm vào đó, những năm qua lưu lượng phương tiện tải trọng lớn vận chuyển mặt hàng than đá, quặng, keo tràm, dăm gỗ, sắn.... từ Lào về Việt Nam bằng Cửa khẩu Quốc tế La Lay lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua cầu để vào nội địa thông qua tuyến Quốc lộ 9 tăng cao.

Các xe tải nặng khi vận chuyển hàng hóa lưu thông qua cầu chủ yếu ở làn trái tuyến theo hướng di chuyển Nam - Bắc khiến phần làn này xảy ra sự cố, gây nguy cơ mất an toàn công trình cầu rất lớn.

Theo Khu Quản lý đường bộ II, qua kiểm tra kỹ thuật, phát hiện một số hư hỏng như xuất hiện các vết nứt ngang, dọc tại nhịp số 4.

Bên cạnh đó, lớp phủ bê tông nhựa mặt cầu trên nhịp 2 xuất hiện nhiều vết nứt ăn theo hướng ngang cầu và một vết nứt kéo dài từ làn dưới, trái tuyến sang phải tuyến với bề rộng 0,1-0,3mm. Lúc có xe tải nặng lưu thông qua cầu, kết cấu nhịp cầu có hiện tượng rung mạnh, cáp dây văng ngoài cùng về phía Nam trên nhịp số 3 có sự dãn dài trông thấy làm bung mối nối 1 ống bảo vệ cáp dây văng tại nhịp số 3 trái tuyến.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây là tuyến huyết mạch kết nối từ Cửa khẩu Quốc tế La Lay với Quốc lộ 9. Việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu công trình tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây rất cấp thiết.

UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo tổ chức thực hiện kiểm tra tải trọng xe tại đoạn tuyến qua cầu Đakrông để đảm bảo an toàn khai thác công trình, trật tự an toàn giao thông trên tuyến. Đồng thời sớm kiểm tra, kiểm định xác định nguyên nhân và có giải pháp xử lý để công trình khai thác đảm bảo an toàn.

“UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, UBND huyện Đakrông phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ triển khai thực hiện kiểm soát tải trọng xe, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn khai thác công trình và an ninh trật tự khu vực”, ông Tiến nói.