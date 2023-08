Cắt khóa đột nhập vào ngôi biệt thự trộm nhiều xe máy, tivi

TPO - Ngày 31/8, thượng tá Trương Nhật Minh- Trưởng Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, công an đang tạm giữ hình sự 2 nghi phạm Nguyễn Minh Phụng và Nguyễn Minh Hải cùng huyện Bến Lức để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.