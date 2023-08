Suýt thiệt mạng vì khuyên răn nhầm... côn đồ

TPO - Ngày 27/8, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhân T.Đ.T.D bị nhiều vết đâm, nhập viện trong tình trạng nguy kịch .

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân T.Đ.T.D (26 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, Long An) được gia đình đưa vào bệnh viện ngày 26/8 trong tình trạng máu ra nhiều, tím tái, tràn dịch màng phổi. Bệnh nhân bị nhiều vết thương do dao đâm ở ngực, đầu bị tổn thương phần mềm. Sau khi được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được điều trị ở khoa Ngoại lồng ngực.

Trưa cùng ngày, thông tin từ UBND xã An Ninh Đông (huyện Đức Hòa, Long An) xác nhận vụ việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 26/8.

Thời điểm trên, anh T.Đ.T.D đang ở nhà thì có Nguyễn Tấn Vinh (18 tuổi, ngụ cùng ấp) đến gặp nói chuyện. Thấy Vinh còn trẻ, ham chơi, anh D khuyên thanh niên này cố gắng chí thú làm ăn phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, Vinh bày tỏ thái độ bực tức vì cho rằng mình bị anh D...dạy đời.

Thấy thanh niên này không thích, anh D đứng dậy đi vào nhà. Vinh rút dao giấu sẵn trong người nhào tới đâm liên tục vào người nạn nhân.

Bị thương nặng, anh D cố vùng vùng vẫy chạy ra đường thoát thân nhưng nghi can vẫn đuổi theo và tiếp tục đâm cho đến khi nạn nhân ngã gục. Anh D được người nhà chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu. Nghi can Vinh bị bắt giữ đưa về trụ sở công an cùng tang vật gây án.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.