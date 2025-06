CapitaLand Development khởi công The Fullton - dự án nhà ở thấp tầng hạng sang đầu tiên tại miền Bắc

CapitaLand Development (CLD) chính thức khởi công dự án nhà ở thấp tầng hạng sang, The Fullton, với tổng giá trị phát triển ước đạt khoảng 800 triệu đô la Mỹ. Đây là dự án nhà ở thấp tầng đầu tiên của Tập đoàn tại khu vực phía Bắc, tọa lạc ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3, tỉnh Hưng Yên, phía Đông Thủ đô.

Dự án có quy mô 25ha, được phát triển thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, với tên gọi The Fullton Edition, mang đến 342 nhà ở trên tổng diện tích 12ha. Giai đoạn 2 sẽ cung cấp thêm khoảng 350 căn, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Với vị trí kết nối thuận tiện đến vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc thông qua các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 5A, Vành đai 3.5, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cầu Ngọc Hồi và tuyến đường Trần Hưng Đạo (dự kiến khởi công trong năm 2025), The Fullton hứa hẹn sẽ trở thành chốn an cư lý tưởng, vừa thuận tiện di chuyển đến trung tâm Hà Nội, vừa mang đến không gian sống yên bình, tách biệt khỏi nhịp sống đô thị.

Ông Tan Wee Hsien, Tổng Giám đốc CLD Việt Nam và Quốc tế chia sẻ: “Hợp tác phát triển cùng đối tác liên doanh Far East Organization, The Fullton được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về không gian sống cao cấp với mật độ xây dựng lý tưởng tại miền Bắc, đặc biệt là với những người mua nhà thời thượng, chuyên gia làm việc tại Hà Nội và các khu vực lân cận. Dự án dự kiến cung cấp cho thị trường gần 700 nhà ở và nhà phố thương mại, trong đó có nhiều loại hình đa dạng như biệt thự tứ lập, biệt thự song lập, và biệt thự đơn lập, được thiết kế theo mô hình cộng đồng khép kín, an ninh. Qua đó, chúng tôi mong muốn xây dựng một cộng đồng cư dân kết hợp hài hòa giữa tính độc bản và sự riêng tư. Đây là bước đi chiến lược đầu tiên của chúng tôi tại khu vực kế cận Hà Nội với tiềm năng tăng trưởng vượt bậc, đặc biệt trong bối cảnh cơ sở hạ tầng phát triển, và nhu cầu sống xanh với không gian sống rộng rãi ngày càng được ưa chuộng.”

Buổi lễ khởi công còn có sự tham dự của Ông Jaya Ratnam, Đại sứ Singapore tại Việt Nam. Ông đánh giá cao tầm quan trọng của dự án trong bối cảnh tăng cường hợp tác song phương giữa hai nước: “Tôi rất vinh dự khi được chứng kiến lễ khởi công dự án mới nhất của CLD tại Việt Nam. Sự kiện này tiếp tục khẳng định niềm tin mạnh mẽ của các doanh nghiệp Singapore vào tiềm năng phát triển của thị trường. The Fullton không chỉ mang đến những không gian sống chất lượng, mà còn góp phần thúc đẩy sự chuyển mình của các đô thị trọng điểm, thể hiện cam kết của CLD trong việc đồng hành cùng quá trình đô thị hóa tại Việt Nam.”

The Fullton – Lưu dấu tinh hoa

The Fullton giới thiệu mô hình cộng đồng khép kín, với các loại hình nhà ở độc đáo, được thiết kế tỉ mỉ, bao gồm: nhà phố thương mại, biệt thự tứ lập, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập. Lấy cảm hứng từ những đường nét uyển chuyển của ruộng bậc thang, thiết kế phân tầng đặc sắc của The Fullton tạo nên những không gian kết nối cộng đồng đẳng cấp, hòa quyện giữa vẻ đẹp đương đại sang trọng và sắc xanh thiên nhiên.

Tâm điểm dự án là công viên trung tâm rộng 1,9ha, được thiết kế nhằm gắn kết cộng đồng, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, với các phân khu tiện ích đáp ứng đa dạng phong cách sống. Trẻ em sẽ thỏa sức vui chơi tại các sân chơi theo chủ đề, sân trượt ván, sân cát hay vườn mê cung. Người lớn và người cao tuổi có thể rèn luyện sức khỏe tại đường chạy nội khu, các máy tập ngoài trời hoặc 5 sân thể thao đa năng dành cho tennis, bóng rổ và pickleball. Các khu vực như sảnh tiệc ngoài trời, khu tiệc nướng BBQ hay sân khấu ngoài trời là nơi lý tưởng để cư dân gặp gỡ, gắn kết. Trong khi đó, những khu vườn thư giãn mang đến không gian tĩnh tại, phù hợp để tập luyện yoga, thiền định và nghỉ ngơi.

Điểm nhấn kiến tạo phong cách sống tại The Fulllton là tòa Clubhouse, một tiện ích đặc quyền hiếm có tại các dự án nhà ở thấp tầng trong khu vực. Được thiết kế như một không gian nghỉ dưỡng lý tưởng dành riêng cho cộng đồng cư dân, Clubhouse mang đến tổ hợp tiện ích chọn lọc, đáp ứng đa dạng nhu cầu sống – từ những buổi giao lưu gắn kết, các hoạt động chăm sóc sức khỏe, đến những khoảnh khắc riêng tư đầy thư thái. Lấy cảm hứng từ hình ảnh ruộng bậc thang, kiến trúc của Clubhouse mang đến sự kết nối hài hòa với thiên nhiên thông qua những không gian xanh đa tầng cùng tầm nhìn thoáng đãng. Thiết kế này không chỉ tái định nghĩa chuẩn mực tiện ích nội khu mà còn góp phần nâng tầm trải nghiệm sống mỗi ngày cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Dự án còn tích hợp những yếu tố bền vững như trạm sạc xe điện, thiết kế tiết kiệm năng lượng và hệ thống cảnh quan xanh rộng lớn. Những yếu tố này khẳng định cam kết của CLD trong việc phát triển bền vững, xây dựng cộng đồng năng động và không gian sống thân thiện với môi trường, đồng thời phù hợp với định hướng đô thị hóa của Việt Nam.

CapitaLand Development (CLD) là nhánh phát triển bất động sản của Tập đoàn CapitaLand, với danh mục đầu tư trị giá khoảng 21,5 tỷ đô la Singapore tính đến ngày 31 tháng 03 năm 2025. CLD sở hữu năng lực phát triển sâu rộng các khối tài sản đa dạng, bao gồm các dự án tích hợp, khu bán lẻ, khu tích hợp văn phòng, khu dân cư và nhà ở, khu thương mại, khu công nghiệp, các khối hậu cần và trung tâm dữ liệu. CLD (Việt Nam) giám sát và phát triển hoạt động kinh doanh đầu tư và phát triển của CLD tại Việt Nam, một trong những thị trường cốt lõi của CLD, nơi Tập đoàn đã xây dựng sự hiện diện rộng rãi trong hơn 30 năm. Danh mục đầu tư của CLD tại Việt Nam bao gồm 1 dự án mô hình SOHO – dòng sản phẩm kết hợp hài hòa văn phòng làm việc và chốn nghỉ ngơi, 2 dự án phức hợp và hơn 19.000 căn hộ chất lượng tại 19 dự án nhà ở. Với chuyên môn vững vàng về quy hoạch tổng thể, quy hoạch đất và phát triển dự án, đơn vị đã giành được nhiều giải thưởng uy tín bao gồm giải thưởng Bất động sản Châu Á - Thái Bình Dương, giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru, giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru và giải thưởng Rồng Vàng. Vượt trên mục tiêu phát triển dự án bất động sản, CLD mong muốn trở thành nhà phát triển bất động sản được tin chọn, góp phần tô điểm cuộc sống và nâng tầm cộng đồng. Doanh nghiệp cam kết tiếp tục kiến tạo nên những không gian làm việc, sinh sống và vui chơi chất lượng cho cộng đồng, thông qua các giải pháp bền vững và sáng tạo. Theo phương châm phát triển của Tập đoàn, CLD đặt tính bền vững làm cốt lõi cho các hoạt động kinh doanh. CLD đồng hành cùng Tập đoàn thông qua những hoạt động đóng góp cho các vấn đề môi trường và phúc lợi xã hội của cộng đồng tại các nước có sự hiện diện của Tập đoàn, nhằm mang lại giá trị kinh tế lâu dài cho các bên hữu quan.