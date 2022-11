Cặp đôi vợ chồng công an lan tỏa thông điệp về hạnh phúc gia đình

TPO - Đến với chương trình tuyên dương Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu, chị Phương xúc động nhớ lại khoảng thời gian đầu sau khi kết hôn, cuộc sống khá vất vả bởi cả hai đều bắt đầu từ "hai bàn tay trắng".

Gia tăng những việc làm tử tế

Cặp đôi công an đến từ Hà Tĩnh lan tỏa thông điệp về hạnh phúc gia đình bằng cách cùng nhau gia tăng những việc làm tử tế. Với đặc thù của nghề nghiệp, chị Lê Thị Mai Phương (SN 1991, Công an thị xã Hồng Lĩnh) và anh Lê Ngọc Anh (SN 1990, Công an xã Yên Hồ) ít có thời gian dành cho gia đình hơn những cặp vợ chồng khác.

Đến với chương trình tuyên dương Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu, chị Phương xúc động nhớ lại khoảng thời gian đầu sau khi kết hôn, cuộc sống khá vất vả bởi cả hai đều bắt đầu từ "hai bàn tay trắng". Hai vợ chồng lại làm việc và sống xa nhau. "Để tăng thêm thu nhập cải thiện cuộc sống, chồng tôi tranh thủ nhập thêm các mặt hàng đặc sản của nhiều vùng miền trên quê hương để buôn bán qua ứng dụng mạng xã hội, làm thêm các nghề phụ lao động chân tay", chị Phương kể thêm.

Thấy ở một người chồng, người cha sự hiểu biết sâu rộng, luôn có ý chí phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ trong cuộc sống, thành đạt mà vẫn khiêm tốn, lương thiện... chị Phương hạnh phúc bởi có anh làm chỗ dựa an toàn, tin cậy cho gia đình.

Trong nhiều năm qua, vợ chồng trẻ đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen trong công tác chuyên môn lẫn hoạt động cộng đồng. Đó chính là cơ sở để ban tổ chức giải thưởng "Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu" lựa chọn và tôn vinh, giúp họ có cơ hội lan tỏa nhiều hơn đến cộng đồng.

Trong thời gian tới, anh Ngọc Anh và chị Mai Phương sẽ gia tăng những việc làm tử tế, cùng nhau xây dựng, phát triển các hoạt động Đoàn có ý nghĩa nhân văn.

"Mình nghĩ, đây là một trong những hành động thiết thực nhất để vợ chồng mình có cơ hội thực hiện sứ mệnh của một gia đình trẻ tiêu biểu. Bởi lẽ, khi tham gia các hoạt động tình nguyện hay xã hội khác, chúng mình được bộc lộ cái chúng mình luôn có - chính là sự đoàn kết với nhau, tình yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau. Khi đó, các bạn thanh niên khác nhìn vào sẽ cảm thấy cần học hỏi, noi gương và thêm động lực xây dựng gia đình hạnh phúc", anh Ngọc Anh chia sẻ.

Thành tích nổi bật của gia đình trẻ chị Lê Thị Mai Phương và anh Lê Ngọc Anh: Chồng: - Năm 2014 được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm, góp phần giữ gìn ANTT; - Thị đoàn tặng giấy khen vì có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014; - Giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ xã Yên Hồ vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng nông thôn mới năm 2021; Vợ: - Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác vào các năm 2014, 2015, 2018, 2019; - Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên Đán năm 2016; -Giấy khen của ban thường vụ hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hồng Lĩnh vì có thành tích trong công tác, hoạt động Hội năm 2021; Gia đình: - Năm 2017, 2018, 2019 được công nhận là Gia đình văn hóa; - Năm 2020 được công nhận là Gia đình văn hóa và Gia đình thể thao; - Năm 2021 được công nhận là Gia đình văn hóa tiêu biểu; - Năm 2022 được công nhận là Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu.