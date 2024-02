Cảnh nóng được cho là điên rồ nhất lịch sử điện ảnh

TPO - Là tác phẩm được chú ý tại đường đua Oscar 2024, “Poor Things” mang đến cho khán giả màn trình diễn gây sốc của Emma Stone. Minh tinh không ngại thay đổi hình ảnh để tự thể hiện nhiều cảnh quay nóng bỏng, có phần điên cuồng.

Với sự góp mặt của minh tinh Emma Stone, Poor Things gây sốc vì hàng loạt cảnh nóng nhưng cũng nhận “cơn mưa” lời khen từ giới phê bình. Bộ phim càn quét nhiều giải thưởng lớn nhỏ kể từ khi ra mắt, được đánh giá là “ngựa chiến” tại đường đua Oscar 2024.

Tác phẩm nhận đến 11 đề cử bao gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản chuyển thể xuất sắc, Quay phim xuất sắc... Đặc biệt, Emma Stone cũng có cơ hội nhận được tượng vàng thứ hai cho vai diễn kỳ lạ và dữ dội, để lại ấn tượng mạnh.

Bộ phim ngập tràn cảnh nóng táo bạo

Không phải ngẫu nhiên mà Poor Things lại được chú ý. Ngồi ghế đạo diễn là Yorgos Lanthimos – đạo diễn người Hy Lạp nổi tiếng với các phim như Dogtooth (2009), The Lobster (2015), The Killing of a Sacred Deer (2017)…

Phong cách làm phim độc đáo, có phần lập dị và vượt khỏi khuôn mẫu giúp Yorgos Lanthimos ghi dấu như là gương mặt nổi bật nhất của điện ảnh Hy Lạp, được Hollywood săn đón và khen ngợi.

Kể từ sau tiếng vang của The Favourite (2018), nhà làm phim nhanh chóng tái hợp Emma Stone và biến cô trở thành nàng thơ trong dự án mới nhất.

Kịch bản phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên phát hành năm 1992 của Alasdair Gray, đặt bối cảnh thế kỷ 19. Câu chuyện xoay quanh cô gái trẻ Bella (Emma Stone) – người được hồi sinh sau khi tự sát.

Để cứu sống Bella, một nhà khoa học đã đặt vào đầu cô bộ não của trẻ sơ sinh. Nhưng cũng từ đó, nhân vật hoàn toàn thay đổi với cách hành xử và suy nghĩ kỳ quái.

Cô nhanh chóng bỏ trốn và gặp được luật sư Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), để rồi cả hai chìm đắm trong lối sống trụy lạc với những lần quan hệ tình dục điên rồ.

Bên cạnh ý tưởng lạ, điều khiến Poor Things thu hút sự chú ý của khán giả chính là loạt cảnh nóng của Emma Stone.

Các phân đoạn được thực hiện chăm chút và đầu tư, xuất hiện với tần suất dày đặc khiến người xem cảm thấy bối rối.

Giống nhiều tác phẩm của Yorgos Lanthimos, Poor Things cũng được cài cắm nhiều ẩn dụ. Trong đó, cảnh nóng được xem là một phần quan trọng, giúp khán giả hình dung và cảm nhận được thế giới quan của nhân vật chính.

Nó thể hiện khao khát tự do, khao khát khám phá thế giới sau khi tái sinh của Bella. Thay vì trở thành cỗ máy hay quái vật như Frankenstein, cô chỉ thực sự là con người khi được đắm chìm trong những màn ân ái.

Để xoáy sâu vào ý tưởng này, Yorgos Lanthimos sử dụng những cảnh nóng được cho là điên rồ nhất trong lịch sử điện ảnh. Đơn cử, trong phim có cảnh hai chàng trai chứng kiến Bella hành nghề mại dâm, còn cha họ thì thuê cô dạy các con về tình dục.

Cảnh quay từng khiến phim suýt bị cấm chiếu tại Anh vì phạm luật. Ê-kíp buộc phải biên tập lại phân đoạn này để tác phẩm đến được với khán giả xứ sương mù.

Vai diễn gây sốc của Emma Stone

Với một kịch bản độc đáo và hàng loạt cảnh dán nhãn 18+, sự góp mặt của Emma Stone là điều rất quan trọng. Vai diễn này cũng là bước ngoặc lớn trong sự nghiệp của ngôi sao sinh năm 1988.

Minh tinh từng có quãng thời gian vắng bóng khá lâu trên màn bạc kể từ Cruella (2021). Cô mất nhiều năm nghiên cứu nhân vật, dành nhiều tâm huyết để chuẩn bị cho vai diễn đánh dấu sự trở lại này.

Trước đó, Emma Stone thường gắn liền với hình ảnh nhẹ nhàng, trong sáng. Cô cũng có nhiều thay đổi trong diễn xuất lẫn cách chọn vai nhưng đều ở mức an toàn.

Hóa thân Bella, Emma Stone thực sự vượt khỏi giới hạn bản thân để đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Nữ diễn viên phải thể hiện một cô gái có thân xác người lớn nhưng tâm hồn thì trẻ thơ. Khi đóng những cảnh nóng, cô “lột xác” trở thành một phụ nữ điên cuồng, say mê và đắm chìm trong dục vọng.

Emma Stone gần như là linh hồn của phim, thậm chí diễn xuất của cô có phần làm lu mờ dàn sao trong phim như Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef, Christopher Abbott…

Tài năng của Yorgos Lanthimos và màn trình diễn ấn tượng của Emma Stone giúp Poor Things được đánh giá cao. Nhiều chuyên trang nhận định đây là một trong những phim hay nhất năm 2023.

Trước đó, tác phẩm đã thắng 2 giải Quả cầu vàng 2024 gồm Nữ chính xuất sắc và Phim hài/nhạc kịch hay nhất. Phim cũng thắng Sư tử Vàng tại LHP Venice 2023 và nhận 11 đề cử tại BAFTA (giải thưởng của Viện hàn lâm Nghệ thuật điện ảnh và Truyền hình Anh) bao gồm giải Phim hay nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc cho Emma Stone.

Trên đường đua Oscar 2024, Emma Stone phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh gồm: Annette Bening (phim Diana Nyad), Carey Mulligan (Maestro), Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) và Sandra Hüller (Anatomy of a Fall).

Dù có chiến thắng hay không, ngôi sao La La Land vẫn thành công khi có thêm một vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp.

Cô không ngại thử thách bản thân, sẵn sàng biến hóa để khẳng định vị trí như là một trong những nữ diễn viên 8X nổi bật nhất Hollywood hiện tại.