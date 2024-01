Màn tái xuất đẳng cấp của người hùng cơ bắp Ma Dong Seok

TPO - Phim hành động “Badland Hunters” được đánh giá cao nhờ diễn xuất ấn tượng của tài tử Ma Dong Seok. Nội dung phim còn đơn giản nhưng phần hành động được đầu tư nên vẫn đảm bảo độ hấp dẫn với khán giả.

Từ khi công bố, Badland Hunters (Tựa Việt: Thợ săn hoang mạc) gây chú ý vì có sự tham gia của tài tử Ma Dong Seok – nổi tiếng với hàng loạt dự án hành động như Train to Busan (2016), The Outlaws (2017), Eternals (2021), The Roundup (2022)…

Nội dung phim cũng mới mẻ so với nhiều bom tấn hành động Hàn Quốc khi đặt bối cảnh tương lai, giai đoạn hậu tận thế.

Với khâu sản xuất và phần hành động được đầu tư, phim nhanh chóng được đón nhận ngay khi ra mắt trên Netflix. Tác phẩm hiện đứng đầu trên bảng xếp hạng các phim điện ảnh ăn khách nhất tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam.

Cuộc giải cứu sống còn trong thế giới hậu tận thế

Chuyện phim bắt đầu khi thủ đô sầm uất Seoul biến thành vùng đất hoang tàn, cằn cỗi sau một trận động đất lớn.

Trật tự xã hội sụp đổ, thế giới trở nên đảo loạn. Những người sống sót không chỉ đối mặt với nhiều hiểm họa từ thiên nhiên mà còn tìm cách triệt hạ lẫn nhau. Họ chỉ có một con đường để chọn: Làm thợ săn hoặc trở thành con mồi bị kẻ khác truy đuổi.

Trong số các cư dân, có một thợ săn mạnh mẽ và kiên cường tên Nam San (Ma Dong Seok). Gần như anh không sợ hãi hay chùn bước bất cứ điều gì.

Bất ngờ, Nam San hay tin cô bé đồng hành Su Na (Roh Jeong Eui) bị bắt cóc, trở thành công cụ trong kế hoạch đen tối của gã bác sĩ điên loạn Gi Su (Lee Hee Joon). Không còn cách nào khác, anh phải lên kế hoạch giải cứu con tin táo bạo bất chấp mọi hiểm nguy.

Chuyện phim đơn giản, đi theo lối kể tuyến tính và mô-típ người hùng giải cứu thế giới quen thuộc trong nhiều dự án hành động.

Bối cảnh hậu tận thế từng được Hollywood khai thác rất nhiều trong các dự án như A quiet place, Bird Box, The 5h Wave... Song, đây vẫn là hướng đi khá mới mẻ với các nhà làm phim Hàn Quốc.

Năm ngoái, bom tấn Concrete Utopia từng khai thác bối cảnh tương tự, từ đó khắc họa bản chất thiện – ác của con người. Trong khi Badland Hunters lại thiên về hành động. Thế giới hậu tận thế chủ yếu làm nền cho hành trình giải cứu con tin của Nam San.

Xuyên suốt quá trình, nhân vật chính phải đối diện nhiều hiểm nguy, chẳng hạn như đấu tay đôi với cá sấu bị đột biến hay quyết chiến với nhiều thợ săn khác bằng súng.

Cầm trịch dự án là Heo Myeong Haeng. Anh dẫn dắt câu chuyện tương đối tốt, cài cắm các tình huống hợp lý giúp bộ phim lôi cuốn hơn. Nếu không biết, khán giả khó nhận ra đây là phim đầu tay của một đạo diễn trẻ, ít kinh nghiệm.

Theo IMDb ước tính, kinh phí sản xuất lên đến 18 triệu USD, ở mức cao so mặt bằng chung của nhiều phim Hàn. Phần lớn số tiền chủ yếu tập trung vào kỹ xảo và cảnh rượt đuổi, đánh đấm.

Các phân đoạn được thực hiện mượt mà. Ấn tượng nhất là cảnh quyết chiến được cài cắm ở cuối phim, tạo được cảm giác hồi hộp và kịch tính cần có.

Ma Dong Seok không gây thất vọng

Năm ngoái, người hâm mộ Ma Dong Seok có phần hụt hẫng vì chỉ thấy tài tử xuất hiện trong một dự án duy nhất là The Roundup: No Way Out. Không phụ lòng chờ đợi của khán giả, lần này "người hùng cơ bắp" tiếp tục phát huy sở trường trong những cảnh hành động, đánh đấm nghẹt thở.

Với vai Nam San, Ma Dong Seok để lại thiện cảm với lối diễn tự nhiên, không lên gân. Tài tử vẫn tạo cảm xúc mạnh với những đòn thế được tung ra dứt khoát, đầy nội lực - vốn là yếu tố giúp anh được khán giả yêu mến.

Xuất hiện cùng Ma Dong Seok, Lee Hee Joon không hề kém cạnh. Sau series Mouse (2021), anh tiếp tục có một vai diễn đáng nhớ khi hóa thân thành gã bác sĩ có tính cách kỳ dị, quái đản. Từ ánh mắt đến nụ cười của Lee Hee Joon đều tạo cảm giác ớn lạnh đến sởn da gà.

Các diễn viên khác ở mức tròn vai, giúp các nhân vật trở nên gần gũi hơn với người xem.

Khi ra mắt, Thợ săn hoang mạc nhanh chóng được đón nhận. Phim đạt chứng chỉ “Tươi” trên Rotten Tomatoes với 86% bình chọn tích cực từ giới chuyên môn và 77% từ khán giả. Phần lớn đánh giá cao diễn xuất của Ma Dong Seok và phần hành động, đặc biệt là nỗ lực của đạo diễn khi khai thác đề tài mới mẻ để mang đến làn gió mới cho thể loại hành động xứ Hàn.

Điểm trừ là khâu mỹ thuật của phim chưa tốt. Để khai thác vẻ hoang tàn thời hậu tận thế, ê-kíp lạm dụng tông màu vàng nâu khiến đôi lúc các cảnh quay trông không thật, cảm giác thiếu tự nhiên.

Thế giới hậu tận thế trong phim còn quen thuộc, ít sự sáng tạo so với nhiều dự án khác. Nội dung cũng còn đơn giản và thiếu yếu tố bất ngờ. Song, tác phẩm giữ được độ lôi cuốn nhất định, vẫn là một lựa chọn hấp dẫn với những ai yêu thích thể loại hành động.

Sau dự án, đạo diễn Heo Myeong Haeng sẽ tiếp tục bắt tay với tài tử Ma Dong Seok trong The Roundup: Punishment – phần bốn của loạt phim ăn khách về cảnh sát Ma Suk Do, dự kiến ra mắt trong năm nay.