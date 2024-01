Cái kết của thương hiệu điện ảnh ăn khách nhất Hàn Quốc

TPO - Với sự đầu tư mạnh về mảng hành động, bom tấn “Đại hải chiến Noryang: Biển chết” vẫn thành công khi tái hiện trận hải chiến ác liệt nhất lịch sử Triều Tiên. Song, kịch bản phim còn dễ đoán vì đi theo mô-típ quen thuộc.

Noryang: Deadly Sea (Tựa Việt: Đại hải chiến Noryang: Biển chết) là phần cuối trong bộ ba (trilogy) do đạo diễn Kim Han Min cầm trịch, kể về cuộc đời binh nghiệp của Đô đốc Yi Sun Sin (Lý Thuấn Thần) - một vị tướng được đánh giá là bất bại trong lịch sử Triều Tiên.

Cả hai phần tiền nhiệm đều thành công vang dội, riêng phần đầu The Admiral: Roaring Currents (2014) thu gần 140 triệu USD, lập kỷ lục là phim Hàn ăn khách nhất mọi thời tính đến hiện tại.

Đó là lý do phần ba nhanh chóng gây chú ý từ khi công bố thực hiện. Sự góp mặt của tài tử Kim Yoon Seok càng giúp dự án được chờ đón hơn.

Trận hải chiến cuối cùng

Chuyện phim lấy bối cảnh bảy năm sau khi Nhật Bản xâm lược Joseon lần đầu. Lúc này, Đô đốc Yi Sun Sin (Kim Yoon Seok) phải dồn sức để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng ở eo biển Noryang.

Mục tiêu của ông là tiêu diệt hoàn toàn hải quân Nhật đang cố gắng rút khỏi Joseon trong bối cảnh hai bên đều mệt mỏi sau nhiều năm đối đầu.

Đạo diễn Kim Han Min giữ nguyên mô-típ làm nên thành công của hai phần trước. Nửa đầu phim được xây dựng với nhịp điệu khá chậm rãi, chủ yếu xoay quanh những trăn trở của Đô đốc trước an nguy của đất nước.

Kịch bản cũng lồng ghép nhiều mâu thuẫn nội bộ về chính trị ở Joseon hay cách Triều Tiên bắt tay với nhà Minh trong cuộc chiến. Về phía Nhật, họ đã lên kế hoạch rút khỏi Triều Tiên sau cái chết của tướng quân Toyotomi Hideyoshi. Song, hai bên vẫn sẵn sàng cho trận quyết chiến cuối cùng trên biển.

Trong lịch sử, trận đánh Noryang được xem là một cột mốc quan trọng, đánh dấu chiến thắng của Triều Tiên trước quân xâm lược.

Chỉ riêng trận hải chiến lần này, số quân Nhật Bản đã đông gấp ba lần so với liên minh Triều Tiên và nhà Minh cộng lại. Nhưng nhờ sự chỉ đạo tài tình và đầy quyết đoán của vị Đô đốc nổi tiếng, một lần nữa hạm đội Triều Tiên lại chiến thắng, đặt dấu chấm hết cho tham vọng thôn tính nước bạn của Nhật Bản kéo dài suốt 7 năm trời.

Hành động mãn nhãn nhưng nội dung dễ đoán

Dù câu chuyện còn đơn giản, kịch bản cũng cố gắng lồng ghép nhiều tình tiết gây bất ngờ với người xem. Tuy nhiên, chính vì tính chất lịch sử và mô-típ quen thuộc nên cái kết còn hơi dễ đoán.

Suốt thời lượng, phim chủ yếu tập trung khắc họa bản lĩnh và tài lãnh đạo của Đô đốc Yi Sun Sin. Đứng trước nhiều tình huống hóc búa, ông vẫn giữ được tinh thần thép và ý chí quyết đoán.

Điều đó phần nào lý giải vì sao nhân vật được mệnh danh là một trong những anh hùng vĩ đại nhất lịch sử Triều Tiên.

Thời lượng 153 phút có lẽ hơi dài với những khán giả thiếu kiên nhẫn. Nhưng một khi bước vào phân cảnh chiến trận, nhịp phim trở nên dồn dập khiến người xem khó thể rời mắt.

Đạo diễn chiêu đãi khán giả bằng những cảnh hành động diễn ra liên tiếp. Các cảnh quay thường xuyên được thay đổi góc máy để tăng tính hấp dẫn cho phim.

Phần âm thanh cũng được chăm chút với tiếng cháy nổ, hò hét, trống trận… Tất cả được cài cắm hợp lý, giúp trận chiến càng trở nên hấp dẫn hơn.

Điểm trừ của phim là còn hạn chế về mặt kỹ xảo. Ở một số phân đoạn, tàu thuyên trên biển được dàn dựng còn thiếu mượt mà.

Song, ê-kíp khắc phục bằng cách đầu tư mạnh vào phần trang phục, hóa trang và đạo cụ. Điều đó tạo nên một trận chiến chân thật, giúp người xem như được sống lại không khí hào hùng trong lịch sử.

Tài tử Kim Yoon Seok tỏa sáng

Ở lần thứ ba xuất hiện trên màn bạc, Đô đốc Yi Sun Sin hiện lên sống động qua hóa thân của tài tử Kim Yoon Seok – nổi tiếng với The Thieves (2012), The Classified File (2015), Escape from Mogadishu (2022)...

Với kinh nghiệm lâu năm, Kim Yoon Seok lột tả trọn vẹn hình ảnh của một tướng quân oai hùng, bất khuất, từ giọng nói đanh thép đến ánh mắt nghiêm nghị.

Tài tử đặc biệt tỏa sáng trong những phân đoạn tâm lý, không hề chịu áp lực từ hai đồng nghiệp từng thể hiện nhân vật trước đó là Choi Min Sik và Park Hae Il.

Kim Yoon Seok giúp người xem thấu hiểu được những thách thức mà Đô đốc Yi Sun Sin đối diện, từ đó cảm thông và càng khâm phục ông hơn.

Noryang: Deadly Sea được phát hành tại Việt Nam muộn hơn một tháng so với Hàn Quốc. Tại quê nhà, phim được khán giả đón nhận nồng nhiệt, xếp thứ 4 trong danh sách các phim nội địa ăn khách nhất trong năm 2023.

Khi ra rạp ở nước ta, phim không gặp nhiều đối thủ mạnh. Tuy nhiên, sức hút của hai phần trước không thực sự quá lớn với khán giả Việt nên thành công của phần ba hiện là ẩn số.

Nhìn chung, Noryang: Deadly Sea vẫn là một bộ phim hành động đậm tính giải trí. Phim chắc chắn hấp dẫn với những ai yêu thích hai phần trước, đặc biệt là người quan tâm đến văn hóa, lịch sử Hàn Quốc.