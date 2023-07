Cảnh cãi vã của Jungkook (BTS) và Han So Hee gây sốt

TPO - Nữ diễn viên Han So Hee xuất hiện trong MV "Seven" của Jungkook (BTS). Đây là MV đầu tiên đánh dấu hoạt động solo của nam ca sĩ.

Tối 12/7, Jungkook (BTS) đã phát hành teaser cho đĩa đơn, video âm nhạc sắp tới của nam ca sĩ mang tên Seven. Bài hát có sự góp giọng của rapper người Mỹ Latto khiến người hâm mộ tò mò hơn bao giờ hết.

Trong đoạn video dài 20 giây, giọng ca của BTS đang ăn tối cùng nữ diễn viên Han So Hee tại nhà hàng sang trọng. Cả hai bắt đầu tranh cãi và khi mọi chuyện trở nên gay gắt hơn, chiếc đèn chùm rơi xuống khiến những vị khách khác hoảng sợ.

Cuối teaser, ca sĩ nhá hàng đoạn giai điệu của Seven gây tò mò. Teaser hiện tại thu hút hơn 6 triệu lượt xem, phá kỷ lục MV teaser đạt 1 triệu lượt xem nhanh nhất của Kpop với thời gian 10 phút.

Sự xuất hiện của Han So Hee khiến cộng đồng fan phấn khích. Đây là dịp hiếm hoi thành viên BTS đóng MV với nữ diễn viên nổi tiếng.

Seven là đĩa đơn kỹ thuật số solo đầu tiên của Jungkook, được phát hành vào 14/7 lúc 12h. Ngay sau đó, nam ca sĩ sẽ có sân khấu solo đầu tiên tại buổi hòa nhạc mùa hè Good Morning America “tại thành phố New York, với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như Fitz and the Tantrums, Carly Rae Jepsen, Fat Joe, Remy Ma, Busta Rhymes, Hozier, Tim McGraw và Sam Hunt .

Một số người hâm mộ đã xếp hàng tại Central Park để sớm chiếm chỗ đẹp xem nam thần tượng biểu diễn vào thứ 6 này.

Trong video hậu trường thu âm cho ca khúc Seven, Jungkook đã nhận được lời khen ngợi từ nhà sản xuất Andrew Watt - người thắng Producer of the year ở GRAMMYs 2021, từng tham gia vào nhiều bản hit lớn: Let Me Love You, Havana, Wolves, Señorita, Break My Heart… “Nghe cậu ấy solo trong ca khúc này. Điều sắp tới diễn ra sẽ khá ‘nguy hiểm’ đấy” - Andrew Watt chia sẻ.

Trước đó, Jungkook đã hợp tác với Charlie Puth trong Left and Right năm 2022 và Stay Alive với thành viên Suga của BTS. Nam thần tượng sinh năm 1997 cũng đã phát hành Dreamers – ca khúc chủ đề cho FIFA World Cup 2022 và biểu diễn bài hát tại lễ khai mạc ở Qatar.

Bighit Music mô tả bài hát mới của Jungkook: "Seven là bài hát mùa hè tràn đầy sinh lực, chắc chắn giúp bạn trải nghiệm toàn bộ sức hút của Jung Kook. Chúng tôi hy vọng rằng Seven mang niềm vui mùa hè của bạn lên một tầm cao mới”.