Cảnh báo việc lừa đảo xác thực sinh trắc học chuyển tiền

Ngân hàng cảnh báo lừa đảo khi cài sinh trắc học

Theo Quyết định số 2345 của Ngân hàng Nhà nước, từ 1/7, người dân muốn thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng trở lên đều bắt buộc phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt.

Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác xác thực sinh trắc. Các ngân hàng cũng đều có thông báo, hướng dẫn bằng cả văn bản lẫn video để người dân dễ dàng thao tác xác thực sinh trắc khuôn mặt. Tuy nhiên, không ít người còn loay hoay khi xác thực sinh trắc học.

Lợi dụng tình trạng này, một số đối tượng lừa đảo đã mạo danh nhân viên ngân hàng, gọi điện hỗ trợ khách hàng nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kẻ gian gọi điện, tự xưng là nhân viên ngân hàng và yêu cầu người dân gửi thông tin cá nhân, ảnh chụp căn cước công dân (CCCD) để hỗ trợ xác thực sinh trắc học.

Chị Bích Phương ở Hà Nội cho biết, 1 tuần trước, do loay hoay cả ngày để xác thực sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng nhưng không được, chị đã lên mạng xã hội tìm những bài viết hướng dẫn cài sinh trắc học.

Sau đó, có người tự xưng là nhân viên tín dụng gọi đến yêu cầu cung cấp căn cước công dân (CCCD), mã pin để hỗ trợ xác thực sinh trắc học, thời gian chỉ mất 5 phút. Chị nghi ngờ lừa đảo nên đã từ chối.

Trước thực trạng này, nhiều ngân hàng cũng đã gửi cảnh báo tới người dùng. Theo đó, các ngân hàng khuyến cáo, khách hàng không truy cập vào đường link lạ để tải và cài đặt ứng dụng hỗ trợ thu thập sinh trắc học trên điện thoại… Ngân hàng không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân qua các kênh như gọi điện, nhắn tin SMS, email, phần mềm chat (zalo, viber, facebook messenger…).

Khách hàng tuyệt đối không bấm vào link, không cung cấp thông tin bảo mật tài khoản, dịch vụ ngân hàng số (tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP), dịch vụ thẻ (số thẻ, mã OTP), thông tin tài khoản hay bất cứ thông tin bảo mật dịch vụ ngân hàng, thông tin cá nhân nào khác...

Nhiều app ngân hàng vẫn lỗi

Dù là ngày thứ 2 thực hiện chuyển tiền theo quy định mới nhưng nhiều người vẫn không thể cài đặt cũng như chuyển tiền trên các app của nhiều ngân hàng.

Chị Thu Minh (ở Đống Đa, Hà Nội) cho biết, dù làm nhiều lần suốt từ sáng trên app ngân hàng BIDV nhưng hết báo lỗi này báo lỗi khác. Có lần làm NFC báo thành công nhưng đến đoạn chụp ảnh CCCD mặt sau thì ứng dụng bị treo. Lần thì kêu thông tin không hợp lệ.

Còn anh Đức Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) thao tác nhiều lần trên app Vietcombank qua các bước chụp căn cước, quét NFC nhưng màn hình hiện lên định danh điện tử hết hạn.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 2/7, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, bất kể một ứng dụng gì thời gian đầu chạy đều lỗi. Ở đây lỗi nhiều khâu không chỉ ở phía ngân hàng. Ông Tuấn khuyến cáo, với những người không có nhu cầu chuyển tiền trên 10 triệu đồng/lần hay 20 triệu đồng/ngày chưa nên cài đặt ngay. Việc người dân cùng vào cài đặt một lúc sẽ xảy ra lỗi phần mềm.

Nhiều người phản ánh vì sử dụng điện thoại không hỗ trợ NFC nên không đăng ký được dữ liệu sinh trắc học, trong khi số khác dù điện thoại có hỗ trợ NFC nhưng quét cả chục lần vẫn không thể đọc được dữ liệu trên thẻ. Đồng thời, việc khó quét dữ liệu xảy ra ở cả dòng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android lẫn iOS.

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước - cho biết đã hướng dẫn rất cụ thể: Đối với khách hàng có CCCD gắn chíp nhưng sử dụng điện thoại không hỗ trợ NFC biện pháp xác thực bằng dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học của khách hàng sẽ được thực hiện thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của khách hàng do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

Dữ liệu sinh trắc học được lưu trong cơ sở dữ liệu sinh trắc học về khách hàng đã thu thập và kiểm tra, trong đó việc kiểm tra thực hiện như sau: Khớp đúng giữa dữ liệu nhận dạng sinh trắc học của khách hàng với dữ liệu sinh trắc học trong chip của thẻ CCCD của khách hàng do cơ quan công an cấp bằng cách thực hiện tại quầy giao dịch, thông qua thiết bị/điện thoại đọc CCCD gắn chip của ngân hàng; khớp đúng giữa dữ liệu nhận dạng sinh trắc học của khách hàng thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của khách hàng do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

Trong trường hợp khách hàng có CCCD gắn chíp nhưng sử dụng điện thoại không hỗ trợ NFC hoặc sử dụng điện thoại có hỗ trợ NFC nhưng gặp sự cố trong khâu quét NFC, khách hàng có thể đến trực tiếp quầy giao dịch ngân hàng để được hỗ trợ.

Hiện nay, phần lớn các hãng điện thoại thông minh hiện nay như iPhone, Samsung, OPPO, Xiaomi, Sony, Huawei, Nokia, OnePlus, Asus, Acer, BlackBerry, Google, HTC, LG, Motorola... đều có hỗ trợ NFC. Các mẫu iPhone kể từ iPhone 6 đều được hỗ trợ NFC.