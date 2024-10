Cảnh báo lũ lớn ở miền Trung

TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ trưa 27/10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khá nhanh, khoảng 15- 20km/h, hướng về vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Đến 13h, tâm bão trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung bộ với cường độ cấp 10-11, giật cấp 14.

Từ đêm 27 đến rạng sáng ngày 28/10 là khoảng thời gian tâm bão áp sát đất liền các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi trước khi quay đầu ngược ra biển. Cũng thời gian này, bão bắt đầu tương tác với khối không khí lạnh từ phương Bắc và bão Kong -rey ngoài khơi Philippines nên di chuyển rất chậm với cường độ giảm dần.

Từ sáng 28/10, bão bắt đầu di chuyển theo hướng Đông, ngược ra biển với tốc độ rất chậm và suy yếu dần. Đến 13h chiều 29/10, bão còn cấp 8, giật cấp 10, vẫn ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh miền Trung nhưng tác động giảm dần.

Do bão di chuyển rất chậm, xảy ra quá trình quay ngược ra biển nên thời gian bão tác động đến đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là Quảng Bình đến Quảng Ngãi rất lâu, gây lớn mưa kéo dài, với tổng lượng mưa có thể tương đương với mưa từ bão YAGI trút xuống miền Bắc vào tháng 9. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao.

Từ đêm 28/10 và sáng ngày 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy rất to với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 120mm. Dự báo từ nay đến 29/10, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 3-8m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3, có sông trên BĐ3. Các sông ở Quảng Bình lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; các sông ở Hà Tĩnh, Bình Định, Kon Tum lên trên mức BĐ1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông từ Hà Tĩnh đến Bình Định và hai tỉnh Kon Tum, Gia Lai. Cơ quan khí tượng cũng đặc biệt khuyến cáo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn.