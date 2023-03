Cần Thơ bố trí gần 1.500 tỷ đồng cho 4 dự án trọng điểm

TPO - Hơn 300 cán bộ, chiến sỹ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thành phố Thanh Hóa và Công an huyện Quảng Xương đồng loạt ra quân kiểm tra 108 cơ sở cầm đồ, cho vay dịch vụ tài chính trên địa bàn huyện Quảng Xương.