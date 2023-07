Cận cảnh đường dẫn cầu Phú Mỹ có 'cha đẻ' sai phạm đang bị xử lý

Cục Thuế thành phố cũng đã sử dụng mọi biện pháp đối với Công ty PMC do đơn vị này đang nợ thuế quá hạn số tiền hơn 37 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ thu hồi nộp Ngân sách Nhà nước theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, tổ công tác kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại việc đăng ký kinh doanh, Giấy phép đăng ký kinh doanh đối với Công ty PMC cũng như hệ sinh thái của công ty (nếu có), báo cáo thành phố có biện pháp chế tài. Bên cạnh đó, tổ kiến nghị giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng TPHCM rà soát các quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhà ở do Công ty PMC là nhà đầu tư đề xuất (nếu có), đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các khu đất có liên quan do Công ty PMC làm nhà đầu tư.