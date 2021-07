Cán bộ, chiến sỹ xuống đồng cấy lúa giúp các hộ dân đang bị cách ly

TPO - Hằng ngày, những bữa ăn ngon, bổ dưỡng của lực lượng làm nhiệm vụ và bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 1 Nghệ An được cán bộ, chiến sỹ, thanh niên tình nguyện chế biến. Việc đảm bảo sức khỏe cho lực lượng tuyến đầu và người bệnh được "màu áo xanh" đảm nhận, thực hiện bằng trái tim, trách nhiệm với cộng đồng.

TPO - Mỗi lao động tự do gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ được TPHCM hỗ trợ 1,5 triệu đồng mà không cần phải có hộ khẩu thường trú.

TPO - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, kết hợp với vùng gió hội tụ trên cao, đêm ngày 4, rạng sáng ngày 5/7, một số nơi trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa to, đặc biệt tại TP Lào Cai có mưa rất to.