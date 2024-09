Cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội xuyên đêm dọn dẹp đường phố sau bão số 3

TPO - Đêm 14/9, Công an quận Ba Đình, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) phối hợp lực lượng tăng cường của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã tổ chức công tác dọn dẹp đường phố, khắc phục hậu quả sau bão số 3 (bão YAGI).

Trên địa bàn TP Hà Nội có rất nhiều cây xanh bị gãy, đổ do ảnh hưởng của bão số 3, đến nay có nơi vẫn chưa được dọn dẹp, di chuyển. Trong đó, quận Ba Đình là địa bàn có số lượng cây xanh lớn nhất trong các quận nội đô, sau cơn bão Yagi, hơn 1.000 cây xanh đã bị gãy đổ, gây ảnh hưởng đến trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông và đời sống dân sinh. Trong 1 tuần qua, UBND quận Ba Đình đã huy động hơn 1.000 người cùng hơn 40 phương tiện tham gia cắt gọn, thu dọn cây cối bị đổ. Đến nay, các tuyến phố đã có sự cải thiện rõ rệt. Song, vẫn còn rất nhiều phần việc cần khẩn trương thực hiện để đô thị sớm trở lại khang trang, sạch sẽ, phục vụ tốt nhất cho người và phương tiện giao thông hoạt động trên tuyến. Đêm 14/9 và ngày 15/9, Công an 4 phường trọng điểm gồm Quán Thánh, Điện Biên, Ngọc Hà, Ngọc Khánh cùng 200 cán bộ chiến sỹ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động sẽ khẩn trương khắc phục nhanh nhất những thiệt hại của cơn bão số 3, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, thiết thực chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Tại quận Hai Bà Trưng, lực lượng Công an cơ sở cùng 100 cán bộ chiến sỹ được tăng cường của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã nhanh chóng triển khai công tác dọn dẹp cây gãy đổ và tổng vệ sinh đường phố, các khu vực dân cư bị ảnh hưởng do ngập lụt, góp phần khắc phục hậu quả bão số 3 một cách nhanh chóng và hiệu quả, đưa cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố có trên 40.000 cây đổ và gãy cành do bão Yagi. Hà Nội dự kiến có thể cứu được khoảng 3.000 cây, trong đó có 100 cây quý hiếm. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo TP Hà Nội, trước ngày 20/9, các đơn vị, địa bàn sẽ hoàn thành việc thu dọn cây xanh gãy, đổ để chuyển sang giai đoạn cứu cây; tập trung khôi phục hạ tầng, cải tạo vỉa hè. Thanh Hà