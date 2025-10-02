Cải tạo nhà cũ Hội An bằng gỗ và vải với không gia ấn tượng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thúy Hiền
TPO - Ngôi nhà 2 tầng cũ có kết cấu từ gạch và khung gỗ được cải tạo bằng cách phân chia công năng bằng gỗ và vải để không gian có thêm tính mở.

fb-img-1759236961952.jpg

Ngôi nhà 2 tầng với diện tích khoảng 140m² đã có từ nhiều thế hệ, nay được bổ sung yếu tố hiện đại để phù hợp với nhu cầu của gia đình. Thay vì xây mới hoàn toàn, kiến trúc sư chọn phương án phân chia không gian bằng khung gỗ và vải, vừa gợi nét mềm mại, vừa giúp giữ được sự riêng tư mà không làm mất đi tính mở.

fb-img-1759236965187.jpg
fb-img-1759236974876.jpg

Ngôi nhà 2 tầng vẫn được giữ tông màu vàng quen thuộc của phố Hội, bao quanh là sân vườn xanh mát cùng hồ nước nhỏ để điều hòa vi khí hậu.

fb-img-1759236976960.jpg

Khung kết cấu cũ được giữ lại, các khu công năng được phân chia bằng tường gỗ và rèm vải.

fb-img-1759236979281.jpg
fb-img-1759236967562.jpg
fb-img-1759236971861.jpg
fb-img-1759236981542.jpg

Toàn bộ không gian từ tầng 1 lên tầng 2 đều thoáng mở và được bao trùm bằng ánh sáng tự nhiên và chất cảm mộc mạc của tường gạch, gỗ và vải mộc.

Thúy Hiền
k59 atelier
#Cải tạo nhà Hội An #nhà cũ #gỗ và vải #kiến trúc truyền thống #khung gỗ #nội thất hiện đại #k59 atelier

