Cải tạo nhà cũ Hội An bằng gỗ và vải với không gia ấn tượng

TPO - Ngôi nhà 2 tầng cũ có kết cấu từ gạch và khung gỗ được cải tạo bằng cách phân chia công năng bằng gỗ và vải để không gian có thêm tính mở.

Ngôi nhà 2 tầng với diện tích khoảng 140m² đã có từ nhiều thế hệ, nay được bổ sung yếu tố hiện đại để phù hợp với nhu cầu của gia đình. Thay vì xây mới hoàn toàn, kiến trúc sư chọn phương án phân chia không gian bằng khung gỗ và vải, vừa gợi nét mềm mại, vừa giúp giữ được sự riêng tư mà không làm mất đi tính mở.

Ngôi nhà 2 tầng vẫn được giữ tông màu vàng quen thuộc của phố Hội, bao quanh là sân vườn xanh mát cùng hồ nước nhỏ để điều hòa vi khí hậu.

Khung kết cấu cũ được giữ lại, các khu công năng được phân chia bằng tường gỗ và rèm vải.

Toàn bộ không gian từ tầng 1 lên tầng 2 đều thoáng mở và được bao trùm bằng ánh sáng tự nhiên và chất cảm mộc mạc của tường gạch, gỗ và vải mộc.