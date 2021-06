Cải cách hành chính: Vẫn phải 'bôi trơn', đi lại nhiều

TPO - Big C Đồng Nai sẽ mở cửa hoạt dộng trở lại sau 8 ngày bị phong tỏa do có trường hợp F0 vào siêu thị mua sắm. Đây là quyết định kết thúc sớm phong tỏa sau khi các ngành chức năng đánh giá đảm bảo an toàn dịch bệnh.