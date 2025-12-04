Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài viện trợ hơn 1 tỷ USD trong giai đoạn 2020-2024

TPO - Trong giai đoạn 2020-2024, 379 tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài hoạt động thường xuyên tại Việt Nam đã viện trợ gần 1,14 tỷ USD. Sự phối hợp giữa Việt Nam và các NGO nước ngoài ngày càng bình đẳng, minh bạch và hiệu quả.

Hôm nay (4/12), Hội nghị Quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các NGO nước ngoài, các đối tác vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững diễn ra tại Hà Nội, do Ủy ban Công tác về các NGO nước ngoài và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, kể từ hội nghị lần thứ IV năm 2019 đến nay, thế giới đã trải qua những biến động rất phức tạp, tác động lớn đến tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đại dịch COVID-19 để lại hậu quả nghiêm trọng và lâu dài về kinh tế - xã hội và tâm lý con người.

Cạnh tranh chiến lược gay gắt; xung đột vũ trang bùng phát ở nhiều khu vực; các chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, giá năng lượng, lương thực và thực phẩm biến động phức tạp, khiến các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển, chịu rất nhiều sức ép chưa từng có.

Cùng lúc đó, biến đổi khí hậu trở thành thách thức mang tính sống còn, thiên tai cực đoan xảy ra liên tiếp. Từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai xảy ra ở Việt Nam với tần suất và cường độ chưa từng có.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo mở ra những cơ hội lớn nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro và nguy cơ gây ra tình trạng bất bình đẳng mới giữa các quốc gia.

Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Theo Phó Thủ tướng, trong bối cảnh đó, Việt Nam được đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển bền vững, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và tiếp tục là điểm sáng về phát triển kinh tế ở khu vực.

Phó Thủ tướng khẳng định, trong hành trình phát triển của Việt Nam, hợp tác quốc tế, bao gồm hợp tác với các NGO nước ngoài, là một bộ phận cấu thành không thể thiếu. Các NGO nước ngoài là những đối tác mang lại sự linh hoạt, sự sáng tạo gần cộng đồng và có khả năng tiếp cận những nhóm yếu thế và khu vực mà nguồn lực công còn chưa vươn tới, đồng thời mang lại những giá trị nhân văn và sự đồng cảm đặc biệt trong việc nuôi dưỡng và phát triển năng lực con người.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam chủ trương ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các NGO nước ngoài, qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, đồng thời huy động nguồn lực phục vụ mục tiêu giảm nghèo và phát triển bền vững của quốc gia. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các NGO nước ngoài thời gian qua tiếp tục khẳng định vai trò là một kênh đối ngoại quan trọng trong tổng thể các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chụp ảnh cùng đại diện các NGO nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Tính đến ngày 30/11/2025, tổng số 379 NGO nước ngoài hoạt động thường xuyên tại Việt Nam đã viện trợ gần 1,14 tỷ USD cho Việt Nam trong giai đoạn 2020-2024. Các dự án trải rộng trên phạm vi cả nước, tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu như y tế, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội, giáo dục – đào tạo, tài nguyên – môi trường, xây dựng năng lực tổ chức và hỗ trợ tư pháp…

Tại hội nghị năm nay, các NGO nước ngoài không chỉ tham dự với tư cách khách mời mà còn trực tiếp tham gia xây dựng nội dung, đồng chủ trì các hội thảo chuyên đề, phối hợp tổ chức triển lãm cùng các hoạt động truyền thông. Điều này thể hiện tinh thần hợp tác bình đẳng, cùng phát triển và phản ánh bước chuyển quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và cộng đồng NGO nước ngoài.

Hội nghị là cơ hội quan trọng để các các cơ quan hợp tác phát triển, nhà tài trợ, doanh nghiệp và tổ chức xã hội thảo luận và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới, đặc biệt trong những lĩnh vực ưu tiên mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực, phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam giai đoạn 2026–2030.