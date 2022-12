Các tiết mục bùng nổ tại Hoa Hậu Việt Nam dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Hoàng Nhật Nam

Hoa Hậu Việt Nam 2022 đã chính thức khép lại sau chặng hành trình dài đầy gian nan, nhiều thử thách đối với các thí sinh. Tại đây, các cô gái của chúng ta đã bứt phá vượt qua giới hạn của bản thân. Và cuối cùng thì ngôi vị Tân Hoa Hậu Việt Nam cũng đã có người kế nhiệm để tiếp nối hành trình làm việc và cống hiến những giá trị ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội.

Xin được chúc mừng Tân Hoa Hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thuỷ - cô gái sinh năm 2003 đến từ Đà Nẵng, cô không chỉ sở hữu khuôn mặt xinh xắn mà còn để lại rất nhiều ấn tượng trong phần thi vấn đáp.

Tại sân khấu đêm Chung kết, Thanh Thuỷ nhận được câu hỏi: "Thế giới đã đạt đến con số 8 tỷ người, trong biển người mênh mông đó, bạn định vị cá nhân mình thế nào?".

Trước câu hỏi này, người đẹp sinh năm 2003 tự tin đáp: "Ngày 15/11/2022 đánh dấu cột mốc thế giới có 8 tỷ người. Tôi tự hỏi rằng giữa biển người mênh mông đó, tôi có trở nên nhỏ bé giữa thế giới ấy không. Bằng sự nỗ lực, kiên cường, tôi có thể cống hiến, mang lại những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống"

Màn trả lời vấn đáp này đã để lại rất nhiều ấn tượng cũng như làm cho không khí ngay tại khán phòng nóng lên hơn bao giờ hết, và cuối cùng thì Huỳnh Thị Thu Thuỷ đã xuất sắc giành ngôi vị Tân Hoa Hậu Việt Nam 2022.

Thành công của chương trình không thể không kể đến bàn tay dàn dựng tài năng của Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Người luôn đứng sau tất cả các tiết mục hoành tráng của chương trình.

Đầu tiên phải kể đến tiết mục đồng diễn của đương kim TOP 3 Hoa Hậu Việt Nam 2020 kết hợp với phần trình diễn nóng bỏng của các thí sinh. Một tiết mục được cho là đã đốt cháy sân khấu Chung Kết Hoa Hậu Việt nam tối đêm qua.

Và mở màn cho các tiết mục trình diễn kỹ năng ca hát chính là sự kết hợp lần đầu tiên của Hoa Hậu Mai Phương và Quân AP trong bài hát “Hai mươi" - khiến khán giả tại sân khấu hò hét bởi sự “gấp đôi visual" cũng như muốn đẩy thuyền cho cặp đôi này.

Bên cạnh đó, sự kết hợp đồng diễn từ các sinh viên Hutech trong tiết mục “...” cũng để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả và sự đánh giá cao từ báo chí bởi năng lượng trẻ trung nhưng vẫn không mất đi năng lượng truyền thống.

Tiết mục trình diễn của Á Hậu - ca sĩ LONA cũng được đánh giá là mang đến nhiều năng lượng cũng như làn gió mới cho làng giải trí Việt. Nàng Á Hậu có dịp được thể hiện visual chất ngất của mình cũng như tài năng ca hát đến với khán giả.

Điểm nhấn của chương trình có lẽ là tiết mục trình diễn “U mê em" của ca sĩ Kay Trần - một cái tên vô cùng HOT, được rất nhiều bạn trẻ mến mộ và dành nhiều tình cảm, bằng sự chuyên nghiệp trong phong thái trình diễn và ca hát, cùng với sự dàn dựng vô cùng tài tình, tiết mục đã khuấy động cả sân khấu và các bên khán đài ngay tại sân vận động.

Tiếp đến chính là tiết mục được mong chờ nhất - tiết mục “Bo xì bo" -một hot hit mới nhất của ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh cũng được mang lên sân khấu Chung Kết Hoa Hậu Việt Nam khiến tất cả các fan hâm mộ hò hét làm cho không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Song song với các tiết mục trình diễn giải trí, đạo diễn Hoàng Nhật Nam vẫn mang đến cho đêm Chung Kết Hoa Hậu việt nam những tiết mục trình diễn của các thí sinh qua các phần thi Áo Dài, Áo Tắm, Trang Phục Dạ Hội.. Với sự dàn dựng tài tình và khả năng phù phép phối cảnh sân khấu, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã cho khán giả được “rửa mắt" một cách vô cùng mãn nhãn với những phần thi của các thí sinh.

Trong phần thi Áo Dài đến từ các nhà thiết kế, các thí sinh đã cùng nhau mang đến cho sân khấu những phần trình diễn mang đậm truyền thông và văn hoá Việt Nam thông qua các bộ sưu tập Liên Hương, Sài Gòn Ơi, ..

Phần thi nhận được nhiều sự hò hét từ khán giả nhất chính là phần thi Áo tắm, các thí sinh đã rất linh hoạt và làm chủ sân khấu khi cùng nhau mang đến những phần trình diễn vô cùng nóng bỏng và đồng nhất.

Cùng với những chiếc áo Dạ Hội vô cùng lấp lánh và kiêu sa, các cô gái của chúng ta đã vô cùng uyển chuyển khi mang đến những màn catwalk rất thuần thục và quyến rũ.

Trong vai trò là Tổng đạo diễn của Hoa hậu Việt Nam 2022, đạo diễn Hoàng Nhật Nam không chỉ tạo nên đêm Chung kết đáng nhớ mà trước đó, anh cũng tạo nên thành công cho đêm Chung khảo toàn quốc diễn ra vào 26/11 và đêm thi Best In Swimsuit diễn ra vào ngày 17/12. Bên cạnh sân khấu được đầu tư với mong muốn tôn lên nét đẹp của thí sinh, nam đạo diễn này cũng mang đến những sân khấu âm nhạc, phần trình diễn đầy hấp dẫn và mãn nhãn. Cũng trong năm nay, đạo diễn Hoàng Nhật Nam bằng những cống hiến hết mình cho nghệ thuật, anh đã nhận được giải thưởng giải thưởng “Đạo diễn thời trang của năm” do tạp chí Harper's Bazaar bầu chọn. Hi vọng rằng trong thời gian tới, khán giả sẽ tiếp tục được thưởng thức những chương trình được tạo ra bởi “phù thủy sân khấu" Hoàng Nhật Nam.

Hoa hậu Việt Nam 2022 đã chính thức tìm ra cô gái xứng đáng cho ngôi vị cao nhất. Hy vọng trong hành trình sắp tới của mình, bằng nhan sắc, trí tuệ và lòng nhân ái của mình, Hoa Hậu Huỳnh Thị Thanh Thuỷ sẽ tiếp tục mang đến những giá trị ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội.