Các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh tại Việt Nam được vinh danh giải thưởng SME100 Châu Á năm 2023

Vào ngày ngày 14 tháng 12 năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ trao giải thưởng SME100 2023 tại Việt Nam đã diễn ra. Sự kiện này nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bật của 33 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh tại Việt Nam đã thể hiện sự xuất sắc vượt trội trong các lĩnh vực của họ trong bối cảnh thị trường có nhiều thách thức.

Giải thưởng SME100 là một nền tảng đánh giá và vinh danh uy tín nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, vượt bậc tại khu vực, ghi nhận những đóng góp đáng kể của họ cho nền kinh tế trong nước và cả ảnh hưởng quốc tế. Lễ trao giải năm nay là một lễ kỷ niệm đặc biệt, tôn vinh sự kiên cường, sáng tạo, tinh thần bền bỉ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ hàng đầu tại Việt Nam.

Năm nay, đã có hơn 230 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam tham gia đánh giá chương trình giải thưởng. Đối với tất cả các đề cử, Giải thưởng SME100 tiếp tục sử dụng một trong những tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt nhất. Quy trình gồm 5 bước yêu cầu cả phân tích định lượng, cũng như yêu cầu phỏng vấn với lãnh đạo của doanh nghiệp, tập trung vào tăng trưởng (doanh thu, lợi nhuận, thị phần) và khả năng phục hồi, vượt qua thách thức (các phương pháp hay nhất, tính bền vững, tầm nhìn).

“Các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh bị ảnh hưởng đầu tiên khi chu kỳ kinh tế đi xuống và nằm trong số những doanh nghiệp phục hồi cuối cùng ngay cả khi nền kinh tế đã phục hồi. Năm nay, các doanh nghiệp nhận giải thưởng SME100 nằm trong số những công ty đã thể hiện được khả năng phục hồi, sức mạnh và sự phát triển bất chấp nhiều thách thức.” William Ng, đại diện của Ban tổ Chức giải thưởng cho biết.

Giải thưởng SME100 là một bảo chứng đáng tin cậy cho các chủ doanh nghiệp. Hỗ trợ cho giải thưởng tại Việt Nam là Phòng Thương Mại Canada tại Việt Nam và Phòng Thương Mại Singapore tại Việt Nam. LivWell Asia và Cocoon Việt Nam là nhà tài trợ cho Giải thưởng SME 100 2023 tại Việt Nam.

Để biết thêm thông tin về Giải thưởng SME100 2023 Việt Nam, vui lòng truy cập http://sme100.asia.

Danh sách các doanh nghiệp đạt giải thưởng SME100 - Doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất sắc Châu Á năm 2023 (theo thứ tự bảng chữ cái):

1. Công ty Cổ Phần Ánh Dương Building

2. Công ty TNHH Đầu tư Kiến trúc Xây Dựng AZ

3. Baokim

4. Công ty TNHH BCM Venture Integrated

5. BHO Network

6. Công ty Cổ Phần C Mazor

7. Công ty Cổ Phần DATX Việt Nam

8. Công ty Cổ Phần Elofun Entertainment

9. Công ty TNHH ExtendMax Việt Nam

10. Công ty Cổ Phần Trực tuyến GOSU

11. Công ty Cổ Phần phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản

12. LivWell Asia

13. Công ty Cổ Phần Công Nghệ Marvy Group

14. Công ty TNHH Menas

15. Hệ thống Giáo dục Meraki Education

16. MFast (Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán số)

17. Công ty Cổ Phần Phần mềm MOHA

18. Công ty Cổ Phần NAL Solutions

19. Công ty TNHH One On One English

20. Công ty TNHH P2P Digital

21. Công ty TNHH Pamper Me

22. Pencil Group

23. Nha khoa Picasso

24. Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Push Climbing

25. Quqo

26. Công ty TNHH Thiết Bị Dầu Khí Schoeller Bleckmann Việt Nam

27. Công ty TNHH Thương Mại Và Truyền Thông Sen

28. SENBOX

29. Công ty TNHH Linh Kiện Tự Động Minda Việt Nam

30. Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Sudo

31. Công ty TNHH Tuấn Lộc Commodities

32. Trường Victoria - Nam Sài Gòn

33. Công ty TNHH Xenia Tech