Ca sĩ Hà Phương bật mí hôn nhân với chồng tỷ phú Chính Chu

Hà Phương bật cười khi nghe kể về hôn nhân sóng gió nhà tài phiệt thường thấy trên màn ảnh. Bởi lẽ, 20 năm bên nhau của cô và tỷ phú Chính Chu luôn hạnh phúc bình dị.

Ca sĩ dân ca hát Opera

- Hà Phương mới về Việt Nam, chị làm gì những ngày qua?

Tôi về Việt Nam sau hơn 2 năm thăm ba mẹ, anh chị em. Sau đó, tôi thu liền 13 bài với các anh Ngọc Sơn, Đình Văn, Đan Trường, Lam Trường, Nguyễn Đức, Trần Sang,... và quay MV Bến đò chiều mưa do ba tôi viết từ chuyện tình cảm động của cậu ruột.

Từ khi có gia đình, tôi dành gần như toàn bộ thời gian chăm con, gác lại sự nghiệp dù rất đam mê nghệ thuật. Khi các con lớn, tôi mới dần trở lại nghề. Dù ít hoạt động, tôi vẫn trau dồi thanh nhạc và điện ảnh. Tôi may mắn khi được học thầy giỏi, khai phá sâu hơn thực lực. Đặc biệt, giọng tôi thậm chí đã phát triển lên hát Opera.

- Chị hát... Opera ư?

Ban đầu khi cô giáo nói, tôi cũng không tin nhưng giọng tôi hiện tại nếu tính cả giọng óc là 4 quãng 8. Tôi tập hát Opera không thấy khó. Tôi thường tập bài The Phantom of the Opera. Trước đây, tôi từng hát bài Lời ru của mẹ phiên bản Opera, được nhạc sĩ Kim Tuấn thích và xúc động. Sau các dự án nhạc dân ca - quê hương, tôi sẽ hát tiếng Anh, hát nhạc trẻ và có thể là Opera. Tôi thích học hỏi nên chỉ trở lại với dân ca sẽ rất cũ kỹ.

- Cuộc sống ở Mỹ của chị thế nào?

Tôi vẫn rất bận rộn dù có người giúp việc, tài xế, cô giáo và bà vú nuôi dạy các con. Tôi phải giám sát, quản lý mọi thứ, đến đêm mới lôi công việc nghệ thuật ra làm, viết kịch bản hoặc viết sách.

Năm nay, Diana 15 tuổi và Angelina 14 tuổi rồi. Các con ở độ tuổi teen, cần không gian riêng. Tôi lại có thời gian chăm 2 bé chó cưng và trở lại nghệ thuật. Khi các con lên đại học, bạn sẽ thấy tôi hoạt động nghệ thuật sôi nổi hơn. Tôi ôm hoài bão nghệ thuật lớn lắm.

Năm 2022, tôi dự kiến phát hành MV Bến đò chiều mưa, làm show 3 chị em Cẩm Ly - Hà Phương - Minh Tuyết và ra mắt phim Finding Julia tại Việt Nam.

- Mối quan hệ giữa chị và ca sĩ Cẩm Ly, Minh Tuyết thế nào?

Nhà tôi có nhóm chat chung, ngày nào chẳng "tám" rôm rả! Vui nhất là ba chị em đều nuôi chó, nói thế nào cũng quay về chủ đề chó cưng và thường xuyên gọi video cho nhau. Minh Tuyết mê bé chó Mochi nhà tôi lắm, lần nào đến nhà cũng ôm 3 tiếng mới chịu "tha".

Hôn nhân với tỷ phú không giống phim ảnh

- Motif làm dâu nhà tài phiệt đầy sóng gió luôn hot trên phim ảnh. Việc chị làm vợ tỷ phú Chính Chu giống và khác phim ảnh ra sao?

(cười lớn) Trời, nhà chồng tôi hiền lắm, không giống trên phim đâu! Hồi chúng tôi quen nhau, ba mẹ anh đã rất thích tôi. Vì trước đó anh thường có bạn gái nước ngoài, trong khi ba mẹ anh thích con dâu Việt Nam.

Buổi ra mắt gia đình bạn trai, ba mẹ anh rất hài lòng, khen với anh: "Con bé trông thật phúc hậu". Sau này khi đã làm dâu, mẹ chồng hầu như không để tôi động tay vào việc nhà. Bà thương tôi từng bị gãy tay, sợ tôi mang xách nặng không tốt. Các em của anh cũng rất dễ thương, không ai gây khó dễ gì tôi cả.

Dĩ nhiên, tôi luôn ý thức rõ việc mình là ca sĩ, sự quan tâm của dư luận có thể ảnh hưởng tới gia đình chồng. Anh Chính chưa từng cấm cản tôi đi hát nhưng tôi tự biết hạn chế công việc. Chồng làm quần quật cả tuần, chỉ ở nhà cuối tuần, chẳng lẽ tôi lại xách vali đi diễn? Với tôi, những giờ phút gia đình sum vầy quan trọng hơn tất cả.

Mặt khác, ông xã lo cho kinh tế khá thoải mái nên tôi không đặt nặng chuyện đi hát kiếm tiền. Nếu kinh tế gia đình hạn hẹp, chắc chắn tôi sẽ ra ngoài kiếm tiền phụ anh.

Tôi không có bí quyết gì ngoài luôn lễ phép, kính trên nhường dưới, sống có trước có sau. Tất cả điều đó phải từ trong tâm của bạn ra. Bạn thực sự lương thiện và chân thành, người khác sẽ cảm nhận được. Không ai có thể giả tạo suốt 20 năm được.

Tôi thường nhắc ông xã quan tâm gia đình, đưa ba mẹ anh ấy và các em đi chơi. Vì ngày thường anh quá bận, trong khi ba mẹ chồng đã già yếu. Tôi chủ động để gia đình anh sum vầy, có không gian riêng để cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa thoải mái nhất.

- Chồng chị chiều vợ thế nào?

Thời mới yêu, tôi đã từ chối nhận quà của anh. Tôi không thích mắc nợ ai cả. Đến khi làm vợ anh, tôi mới thoải mái nhận quà của chồng. Hầu hết trang sức, giày dép, túi xách của tôi do ông xã mua. Anh từng nói: "Chưa thấy cô vợ nào cản chồng mua quà như em".

Trái với bạn nghĩ, tôi hiếm khi tiêu tiền vào mua sắm, làm đẹp. Tôi cản chồng suốt mà hàng hiệu vẫn chất kín phòng, không còn chỗ chứa. Bạn bè thường xuýt xoa khi vào căn phòng chất đầy hàng hiệu của tôi. Dù vậy, tôi hầu như chỉ chưng diện khi dự tiệc của giới thượng lưu hoặc các sự kiện ở Hollywood.

Nhìn chung, tôi chỉ mê nghệ thuật và chủ yếu tiêu tiền làm từ thiện. Ông xã thường chủ động đề nghị tôi làm các hoạt động từ thiện quy mô từ vài trăm nghìn đến hàng triệu USD.

- Món quà đắt nhất anh ấy từng tặng chị là...?

Lần anh xây garage xe, tôi đùa: "Nhà còn nhiều chỗ trống, sao mình không xây một phòng tiệc anh ha?". Vì đãi tiệc ở bể bơi gia đình khá bất tiện nếu trời mưa. Sau đó tôi đi công việc xa về, anh đã xây xong một phòng tiệc/hội nghị kiểu Pháp sang trọng có sân khấu.

Lần khác, một chị em bạn dâu nhắn cho tôi khen "nhà hát mới xây" đẹp. Tôi tự hỏi: "Nhà hát nào xây trong nhà mà mình lại không biết?". Thú thật, nhà tôi nằm trên diện tích đất 80 ha. Ngoài biệt thự chính còn 5 - 6 gian nhà, tôi không thể lúc nào cũng đi kiểm tra tất cả.

Cô ấy phải đến nhà tôi để dẫn tôi đi xem nhà hát Opera mới xây trong chính nhà mình! Tôi liền gọi hỏi thư ký của chồng. Thì ra khi biết tôi hát Opera, ông xã đã âm thầm xây một nhà hát tặng vợ. Anh ấy luôn làm điều bất ngờ cho tôi.

Nhưng với tôi, món quà lớn nhất là hai đứa con và tình yêu anh dành cho mình. Anh thương vợ con, quan tâm gia đình tôi, vậy là đủ.

- Bí quyết giữ chồng tỷ phú của chị là gì?

Tôi giữ không khí gia đình luôn đầm ấm sao cho ông xã thấy về nhà là thoải mái, hạnh phúc nhất. Khi gia đình là nơi để về, anh sẽ mong nhớ, không cần tìm thêm niềm vui khác. Các con là sợi dây liên kết vợ chồng tôi.

Ông xã tôi mê con vô cùng. Chỉ cần là việc của con, anh sẵn sàng gác lại mọi thứ để làm. Mỗi tối hai vợ chồng đều nói về các con trước khi ngủ. Từ khi có con, vợ chồng tôi làm gì cũng đặt con lên hàng đầu.

Tôi hạn chế tối đa việc can thiệp chồng đi đâu, làm gì. Thường ngày, anh về nhà là hồn nhiên lao vào chơi với con, xem phim cùng vợ. Nếu anh đi gặp bạn bè hay xem bóng, tôi sẽ không đi theo. Tôi muốn anh có cảm giác thoải mái sau những giờ làm việc căng thẳng.

