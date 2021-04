Bưu điện Bình Dương giải trình vụ loạn phí chuyển căn cước công dân

TPO - Sau phản ánh của báo Tiền Phong về việc thu phí chuyển phát căn cước công dân (CCCD) chênh lệch so với quy định và không đồng nhất ở các điểm trên địa bàn Bình Dương, phía Bưu điện tỉnh này đã có giải trình.

Sáng 27/4, PV báo Tiền Phong đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bưu điện tỉnh Bình Dương liên quan đến chi phí chuyển phát CCCD tận nhà cho người dân trên địa bàn. Động thái này được thực hiện sau khi báo Tiền Phong có bài phản ánh việc nhiều điểm ở Bình Dương thu phí chuyển phát CCCD vượt quy định và không đồng nhất giá.

Cũng trong sáng nay, sau khi nhận chỉ đạo, phía Bưu điện tỉnh Bình Dương đã có giải trình đến Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và có buổi làm việc với Công an tỉnh Bình Dương.

Ông Võ Văn Tín, Giám đốc Bưu điện tỉnh Bình Dương cho biết, ngay khi báo phản ánh, đơn vị đã lập đoàn đến kiểm tra tại các điểm thu phí chuyển CCCD trên địa bàn.

Theo đó, các điểm thu phí chuyển phát 41 ngàn đồng/thẻ là áp dụng quy định ban đầu của cơ quan. Những điểm thu vượt mức này là sai.

Cụ thể, tại huyện Phú Giáo, việc bộ phận thu phí tại điểm này thu 71 ngàn đồng/thẻ là chưa áp dụng đúng quy định. Bưu điện đã đề nghị điểm này thực hiện thu theo mức 41 ngàn đồng, trả lại số tiền thu vượt mức.

“Chúng tôi đã đề nghị cán bộ áp dụng sai quy định, thu 71 ngàn đồng/thẻ, giải trình, kiểm điểm”, lãnh đạo Bưu điện tỉnh Bình Dương nói.

Đối với TP Dĩ An, phía Bưu điện giải thích, việc thu phí 56 ngàn đồng/thẻ do nhân viên bưu điện hỗ trợ thu hộ 15 ngàn đồng phí cấp CCCD cho phía công an. Do nhân viên không giải thích rõ nên người dân hiểu nhầm bưu điện thu phí chuyển phát.

Giải thích việc thu 50 ngàn đồng/thẻ tại TP Thủ Dầu Một, bưu điện giải thích trong số này 30 ngàn đồng phí chuyển phát tận nhà, 15 ngàn đồng phí cấp CCCD, tổng thu là 45 ngàn đồng.

“Thu 50 ngàn đồng là sai. Chúng tôi đang kiểm tra và sẽ xử lý nếu phát hiện việc lạm thu (nếu có) của nhân viên”, đại diện Bưu điện tỉnh Bình Dương nói.

Riêng tại huyện Dầu Tiếng, các điểm có thu phí khác nhau từ 41 ngàn đồng đến 66 ngàn đồng, phía bưu điện đang tiến hành làm việc với công an địa phương để xác minh, xử lý và kịp thời điều chỉnh (nếu có).

Giải thích lý do thu 41 ngàn đồng/thẻ, ông Võ Văn Tín – Giám đốc Bưu điện tỉnh Bình Dương nói rằng, do chưa giải thích nên người dân chưa hiểu.

“Một thư gửi đi, khi có người nhận là đã hoàn thành. Tuy nhiên, với CCCD khi người nhận thấy sai sót thông tin cần điều chỉnh, phía bưu điện có trách nhiệm chuyển về công an điều chỉnh sau đó chuyển lại và người nhận không phải đóng thêm phí”, ông Tín nói.

“Sở dĩ có điều chỉnh lại mức thu phí và hôm nay ban hành thực hiện là do Tổng công ty quyết định hỗ trợ phí cho địa phương. Trước đây, khi chưa được hỗ trợ phí, bưu điện phải trả phí cho nhân viên làm tăng ca ngày đêm, phí dụng cụ và các khoản khác. Bưu điện tiền thân là giao liên nên chúng tôi xác định phục vụ dân là chính, lấy công làm lãi. Với vai trò lãnh đạo, tôi xin nhận khuyết điểm về những bất cập và hứa với dân sẽ kịp thời điều chỉnh, phục vụ chu đáo”, Giám đốc Bưu điện tỉnh Bình Dương bày tỏ.

Lãnh đạo bưu điện tỉnh Bình Dương nói rằng, việc cấp CCCD triển khai lần đầu và chạy đua với thời gian. Từ đó, từ máy móc đến nhân lực đều quá tải nên công an và bưu điện hỗ trợ nhau. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chưa thông suốt dẫn đến tồn tại bất cập.

Áp dụng mức thu mới Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Bình Dương, cho biết đơn vị đã ban hành và chuyển bảng giá công khai thu phí mới đến các điểm, trong đó điều chỉnh giá như sau: Chuyển CCCD nội huyện/thị xã/thành phố là 26 ngàn đồng; Liên huyện/thị xã/thành phố (nội tỉnh) là 30 ngàn đồng; Liên tỉnh là 31 ngàn đồng. Thời gian áp dụng bắt đầu từ hôm nay (27/4).