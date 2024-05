Buộc tháo dỡ công trình vi phạm ở Đồi Cù - Đà Lạt trong 15 ngày

TPO - Dự báo chiều và đêm 24-25/5, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Sau đó, từ đêm 27-31/5, miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trung Trung Bộ và Tây Nguyên những ngày tới tiếp tục có mưa dông.