Bóng rổ miền Bắc phát triển thần tốc

TPO - Dù đã khép lại từ ngày 4/8 nhưng dư âm của Giải Bóng Rổ Miền Bắc 2024 Brought by VNPAY vẫn còn đọng lại trong lòng cộng đồng bóng rổ cả nước. Năm nay, giải đấu mang một ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu cột mốc 10 năm hình thành và phát triển. Đây cũng là dịp để ta nhìn lại bức tranh toàn cảnh của bóng rổ miền Bắc trong 10 năm qua, từ một môn thể thao ít được chú ý, nay đã vươn lên trở thành tâm điểm của phong trào thể thao trong khu vực.

Bóng rổ miền Bắc, trong vòng 10 năm qua, đã có những bước phát triển thần tốc. Đã có thời điểm trong quá khứ, toàn bộ đời sống bóng rổ ở một thành phố lớn như Hà Nội chỉ gói gọn ở một sân "phủi" duy nhất là trường Đại học Y Hà Nội. Đến nay, không chỉ Hà Nội, hàng trăm sân bóng rổ đã xuất hiện khắp nơi tại các tỉnh thành phía Bắc, thu hút đông đảo người trẻ tham gia.

Khẳng định vị thế của môn bóng rổ

Đồng hành với sự phát triển của bóng rổ miền Bắc trong 10 năm qua, Giải Bóng Rổ Miền Bắc đã đi từ những bước khởi đầu đầy khó khăn với chỉ 10 đội tham gia vào năm 2014. Năm nay, chỉ trừ Nam Định, giải đấu đã có sự góp mặt của toàn bộ các tỉnh, thành khu vực miền Bắc và có cả những đại diện từ Bắc Trung Bộ.

Là người đồng hành với sự phát triển của bóng rổ Hà Nội từ những ngày đầu, anh Nguyễn Thanh Tú - Cố vấn chuyên môn của Giải Bóng Rổ Miền Bắc 2024 Brought by VNPAY, chia sẻ rằng giải đấu đã trải qua một hành trình đáng nhớ, bắt đầu từ năm 2014 với chỉ 10 đội tham gia, đối mặt với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực và kinh phí. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực và đam mê của các đội bóng, cộng đồng, và những người yêu thể thao, giải đấu đã ngày càng phát triển và mở rộng.

Đặc biệt, tại mùa giải năm nay, giải đấu đã có sự thay đổi về tên gọi, từ Giải bóng rổ không chuyên các tỉnh miền Bắc mở rộng trở thành Giải Bóng Rổ Miền Bắc 2024 Brought by VNPay.

Về sự "thay da, đổi thịt" của giải đấu trong năm nay, anh Tú chia sẻ thêm: "Việc đổi tên giải đấu nhằm mang đến một diện mạo mới chuyên nghiệp hơn, song hành với sự thay đổi trong điều lệ giải với việc cho phép các cựu cầu thủ chuyên nghiệp tham gia. Từ đó, không chỉ để cho các cầu thủ nghiệp dư và bán chuyên được cọ xát mà còn tăng thêm kết nối giữa các thế hệ cầu thủ".

Ghi nhận của phóng viên xuyên suốt giải đấu năm nay, ngoài Hà Nội, các đội bóng từ địa phương như Thanh Hóa, Bắc Giang, Nghệ An… đều đã có sự đầu tư bài bản hơn, không chỉ về mặt chuyên môn mà còn về cơ sở vật chất và công tác huấn luyện.

Là địa phương có nền bóng rổ phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, đến với Giải Bóng Rổ Miền Bắc 2024 Brought by VNPay, đội Nghệ An mặc dù không có được đội hình mạnh nhất do một số trụ cột phải thi đấu tại VBA nhưng dàn cầu thủ trẻ tài năng của họ vẫn xuất sắc lọt vào tứ kết và chỉ chịu dừng bước trước á quân Thanh Hóa.

Anh Lê Quốc Ý, huấn luyện viên đội Nghệ An, chia sẻ: "Giải đấu năm nay, theo cảm nhận của tôi, chất lượng chuyên môn đã được nâng lên một tầm cao mới. Tốc độ trận đấu nhanh hơn, khả năng ghi điểm của các đội cũng được cải thiện rõ rệt, và không ít những gương mặt nổi bật đã xuất hiện từ nhiều tỉnh thành. Nhờ sự phát triển, phổ biến rộng rãi của bóng rổ trong những năm qua đã giúp giảm bớt sự chênh lệch giữa các đội, mang đến những trận đấu vô cùng hấp dẫn, với không ít màn lội ngược dòng kịch tính khiến khán giả không thể rời mắt."

Tiếp thêm động lực cho địa phương

Giải Bóng Rổ Miền Bắc 2024 Brought by VNPAY không chỉ là một giải đấu đơn thuần, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển phong trào bóng rổ tại các địa phương.

Nghệ An là một ví dụ tiêu biểu về sự phát triển này trong những năm gần đây. Nhờ vào việc tham gia đều đặn các giải đấu, địa phương này đã dần xây dựng được một cộng đồng bóng rổ sôi động và ngày càng phát triển. Các câu lạc bộ bóng rổ tại Nghệ An đã có cơ hội giao lưu, học hỏi từ các đội mạnh hơn và từ đó nâng cao kỹ năng, chiến lược thi đấu của mình. Ngoài ra, sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ và việc đầu tư vào cơ sở vật chất cũng đã giúp Nghệ An từng bước khẳng định mình trên bản đồ bóng rổ khu vực miền Bắc.

Anh Lê Quốc Ý cho rằng, các địa phương nếu muốn phát triển phong trào bóng rổ vững chắc, cần có những giải đấu thường niên rõ ràng, chiến lược đào tạo bài bản và định hướng cụ thể.

“Qua những giải đấu như thế này, những người chủ nhiệm, những người đứng đầu phong trào bóng rổ tại các địa phương có cơ hội giao lưu, học hỏi từ các 'anh lớn'. Đây là dịp để họ tích lũy thêm kinh nghiệm, đặt ra những mục tiêu cụ thể hơn, từ đó thúc đẩy phong trào thể thao địa phương phát triển”, anh Lê Quốc Ý chia sẻ.

Sau nhiều năm thăng trầm, Giải Bóng Rổ Miền Bắc đã trở thành một biểu tượng cho sự vươn lên, lan tỏa rộng khắp của bóng rổ khu vực, cũng là nơi ươm mầm cho các tài năng bóng rổ trẻ tại miền Bắc và cả nước. Hy vọng giải đấu sẽ ngày càng thành công và các mùa giải tới sẽ càng thêm sôi động và ý nghĩa.