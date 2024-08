Golf Olympic Paris 2024: Giành HCV, Lydia Ko hoàn tất bộ sưu tập huy chương Thế vận hội

TPO - Với tổng điểm -10, Lydia Ko đã xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Paris 2024 nội dung golf nữ, trong khi Esther Henseleit của Đức giành Bạc còn Xiyu Lin của Trung Quốc là chủ nhân của tấm Huy chương Đồng.

Lydia Ko xác định Olympic Paris 2024 là Thế vận hội cuối cùng của cô, và với lợi thế dẫn đầu sau ngày thi đấu thứ ba, nữ golfer người New Zealand nói rằng "18 hố cuối cùng cũng là 18 hố quan trọng nhất cuộc đời tôi, bởi cơ hội này chỉ đến một lần trong đời".

Với tâm lý đó, Lydia Ko đã có vòng chung kết thi đấu xuất sắc để không bao giờ tụt lại phía sau. Ở hố cuối, cô thực hiện cú chip birdie để kết thúc với 71 gậy (-1). Sau 4 ngày thi đấu, nữ golfer 27 tuổi đạt 279 gậy (-10), qua đó trở thành nhà vô địch golf nữ Olympic 2024.

Như vậy Lydia Ko đã hoàn tất bộ sưu tập huy chương Thế vận hội sau khi giành Huy chương Bạc Rio 2016, Huy chương Đồng Tokyo 2020. Cô cũng được biết đến là người giành chiến thắng đầu tiên tại LPGA Tour khi mới 15 tuổi, thắng giải đấu lớn ở tuổi 18 và giành danh hiệu lớn thứ hai chưa đầy 1 năm sau.

Đã nói về kế hoạch nghỉ hưu ở tuổi 30, nhưng golfer người New Zealand chỉ mới 27 tuổi. Và ngay sau thành công ở Paris, cô đang hướng tới Women's Scottish Open sắp tới và sau đó là giải đấu lớn AIG Women's Open tại sân Old Course ở St. Andrews, Scotland.

"Tôi luôn muốn tự kiểm soát số phận và tạo nên cái kết của riêng mình", Lydia Ko nói, "Với cái kết hoàn hảo ở Olympic, thành thực mà nói, nó giống như giấc mơ thành sự thật".

Trái ngược với Lydia Ko, vòng chung kết là ngày đáng quên với Nelly Korda, Rose Zhang và Morgane Metraux. Zhang cần 74 gậy, nữ golfer số một thế giới Korda mất 75 gậy trong khi Metraux, người dẫn đầu ở hai vòng trước, đã mất 79 gậy để hoàn thành 18 hố cuối. Chung cuộc, Zhang cán đích ở vị trí thứ 8 với -5, Metraux thứ 18 với -2 còn Korda hạng 22 với -1.

Trong khi đó, Esther Henseleit của Đức lại gây ấn tượng mạnh khi chỉ mất 66 gậy (-6), qua đó giành Huy chương Bạc với 280 gậy (-8), nhiều hơn 1 gậy so với người đoạt Huy chương Đồng Lin Xiyu của Trung Quốc (-7).