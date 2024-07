Cityland Group: Đội bóng rổ Cantho Catfish càng vào sâu chơi càng hay

Với mong muốn đồng hành cùng sự phát triển chung của bóng rổ Việt Nam, CityLand Group tự hào đánh dấu hành trình phát triển của mình trong việc đầu tư vào các hoạt động giải đấu chuyên nghiệp cũng như truyền cảm hứng đến người hâm mộ thông qua Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA trong những năm gần đây. Theo đó đội bóng rổ Cantho Catfish đã trở thành thành viên chính thức trong hệ sinh thái của CityLand Group.

Tại Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam mùa thứ 9 – VBA 2024 từ ngày 19/06 Cantho Catfish đã chính thức so tài cùng với 6 đội bóng khác cho đến ngày 29/09.

Vị thuyền trưởng đồng hành cùng Cantho Catfish tại mùa giải VBA 2024 không ai khác chính là HLV Lê Trần Minh Nghĩa.

Là một HLV không xa lạ với bóng rổ Việt Nam, Coach Nghĩa đã đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau ở nhiều cấp độ đội tuyển tại giải VĐQG, VBA và SEA Games. Trình độ chuyên môn và năng lực lãnh đạo của HLV đội Cantho Catfish sẽ là yếu tố quan trọng để toàn đội được tiếp lửa chinh phục danh hiệu cao nhất.

Cantho Catfish là biểu tượng của tinh thần thể thao, niềm đam mê và khát khao chiến thắng.

Sau 2 trận đầu ra quân không thành công, thì ngày 3/7 nhờ sự tỏa sáng của Tâm Đinh, Cantho Catfish có được chiến thắng đầu tiên tại VBA 2024 bằng trận đấu đầy thuyết phục trước Hanoi Buffaloes với tỷ số 74-68.

Với tinh thần đang lên sau chiến thắng trước Hanoi Buffaloes, trong trận đấu ngày 6/7 Cantho Catfish đã tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình khi đánh bại Ho Chi Minh City Wings với tỷ số 93-74

Và ngày 10/7 vừa qua Can Tho Catfish tiếp tục chuỗi trận thăng hoa với chiến thắng thứ 3 liên tiếp khi đánh bại Nha Trang Dolphins với tỉ số 91-73.

Ngay từ nửa đầu trận đấu, Can Tho Catfish đã tạo ra một cơn mưa ba điểm khi thực hiện thành công 10 cú ném từ ngoài vòng cung, mang lại lợi thế lớn trước khi bước vào hiệp 3. Trong nửa còn lại của trận đấu, hai đội thi đấu giằng co, nhưng nhờ lợi thế được tạo dựng từ những hiệp trước, Catfish đã giữ vững chiến thắng. Dakota Zinser là ngôi sao sáng nhất của trận đấu với màn trình diễn ấn tượng, ghi được 37 điểm và thành công với 7 cú ném ba điểm. Sự xuất sắc của Zinser đã đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của Can Tho Catfish, giúp đội bóng duy trì phong độ cao và tiếp tục tiến bước mạnh mẽ trong mùa giải này. Đặc biệt, Catfish đã thể hiện khả năng ném ba điểm tuyệt vời khi thực hiện thành công 18 cú ném từ ngoài vòng cung, chỉ thiếu 1 cú ném so với kỷ lục tại VBA. Việc vượt qua kỷ lục ném ba điểm là một minh chứng cho khả năng tấn công đa dạng và hiệu quả của Can Tho Catfish. Màn trình diễn của Zinser, cùng với sự hỗ trợ từ các đồng đội, đã cho thấy Catfish có thể tấn công từ mọi vị trí trên sân, đặc biệt là từ ngoài vòng cung, chỉ thiếu 1 cú ném so với kỷ lục tại VBA. Điều này càng chứng minh sự nguy hiểm khi Catfish có thể tấn công hiệu quả từ mọi vị trí trên sân. Ở trận này, bên cạnh thành tích 18 quả ba điểm tiệm cận với kỷ lục VBA (19 quả), Cantho Catfish còn nâng tầm những pha phản công nhanh với khả năng tổ chức gọn gàng, thần tốc. Song song đó, thầy trò HLV Lê Trần Minh Nghĩa ngày càng thể hiện lối chơi tập thể đầy thuyết phục.

“Tôi rất tự hào về các đồng đội của mình. Mọi người đều góp công vào chiến thắng này. Chúng tôi đã để bại 2 trận ra quân, nhưng hiện tại, toàn đội đang duy trì được sự thống nhất. Với tôi, danh hiệu này không ý nghĩa bằng việc tập thể thi đấu ăn ý với nhau. Dù thắng, chúng tôi cũng sẽ quay trở lại làm việc chăm chỉ để chuẩn bị tốt nhất cho trận tiếp theo.” - Dakota Zinser chia sẻ.

Ngày 13/07 vừa qua, Cantho Catfish đã hoàn tất pha lội ngược dòng giành chiến thắng trước Ho Chi Minh City Wings với kết quả 82-81 và củng cổ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng VBA 2024 một cách thuyết phục.

Yevgen Sakhniuk, bệ phóng cho toàn đội Cantho Catfish đã thực sự thăng hoa, là chủ nhân danh hiệu Player of the Game (cầu thủ xuất sắc nhất trận) với một triple-double (có 3/5 chỉ số chính đạt từ 10) với 23 điểm, 12 rebounds và 11 kiến tạo. Thành quả này cũng đã giúp ngoại binh người Ukraine trở thành cầu thủ đầu tiên tại VBA 2024 đạt được chỉ số này.

Hiện toàn đội đã thi đấu được 6 trận, trận nào cũng kịch tính và mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Đặc biệt với 04 trận liên tiếp gần đây Cantho Catfish đã toàn thắng bằng lối chơi đoàn kết, đan xen với sự tỏa sáng của các ngôi sao, đồng thời Cantho Catfish đã chiếm lĩnh vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Cùng với sự động viên, cổ vũ ủng hộ của CityLand Group nói riêng và của người hâm mộ nói chung, những trận đấu tiếp theo sẽ là cơ hội để Cantho Catfish tiếp tục chứng minh sức mạnh và khát khao chiến thắng của mình, đặc biệt sau khi đã tạo nên một kỷ lục mới đầy ấn tượng vừa qua.

Lịch thi đấu trận tiếp theo: vào 19h30 ngày 17/07/2024 Cantho Catffish sẽ gặp Saigon Heat trong một trận đấu hứa hẹn đầy kịch tính và bùng nổ tại Nhà thi đấu Trường Quốc tế Canada (CIS) quận 7, Tp Hồ Chí Minh. Hãy theo dõi Cantho Catfish tại đây: https://www.facebook.com/CanThoCatfish và cùng lan tỏa nhiệt huyết, thổi bùng sức mạnh từ khán đài để tiếp thêm động lực cho Cantho Catfish nhé!