Bốn ngày xác định tương lai Ronaldo

TP - Ngày 1/9, kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022 sẽ khép lại. Có nghĩa là Cristiano Ronaldo chỉ còn 4 ngày để xác định tương lai trong bối cảnh mắc kẹt với hiện tại.

Tất cả đều chung cảm giác, trận đấu với Southampton là một sự kết thúc với Cristiano Ronaldo. Anh vào sân phút 68, sau khi Bruno Fernandes ghi bàn quyết định phút 55, sau đó chạm bóng 15 lần, mất bóng 9 lần, thất bại trong cả 3 pha tranh chấp tay đôi và không tạo nên bất cứ tác động nào có ý nghĩa.

HLV Erik ten Hag đã rất muốn giữ Ronaldo ở lại khi siêu sao 37 tuổi công khai ý định rời khỏi Old Trafford. Tất nhiên Ban lãnh đạo MU cũng chung ý nguyện. Khi Ronaldo trở lại hội quân vào cuối tháng 7, nhiều nhân vật cấp cao cố thuyết phục anh “trao cơ hội cho Ten Hag”. Nhưng lập trường của Ronaldo không thay đổi. Anh muốn dành khoảng thời gian cuối sự nghiệp ở một đội bóng thuộc đẳng cấp Champions League.

Trong bóng đá mọi thứ thay đổi rất nhanh. Hai chiến thắng liên tiếp của MU với một Ronaldo ngồi dự bị đã khiến cục diện đảo ngược. Áp lực đè nặng đã được cởi bỏ và điều lớn nhất Ten Hag thu lại sau 2 trận đã qua chính là việc MU đang tốt hơn khi không có Ronaldo. Các cầu thủ dường như được giải phóng và tự do thể hiện bản thân, thay vì chơi dưới cái bóng của siêu sao đã ghi hơn 800 bàn trong sự nghiệp.

Ví dụ trận đấu với Southampton, Bruno Fernandes sút ngay không do dự sau đường chuyền của Diogo Dalot. Mùa 2021/22 khi chơi bên cạnh Ronaldo, số pha dứt điểm mỗi trận của tiền vệ người Bồ Đào Nha là 2,5, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 3,2 trong hai mùa trước đó.

Bây giờ, những người yêu mến Ronaldo lại hy vọng Ten Hag “cho anh cơ hội”. Tuy nhiên các nguồn tin từ The Athletic và The Times đều cho biết, HLV người Hà Lan sẽ rất vui nếu Ronaldo rời Old Trafford. Nhà Glazer, chủ sở hữu MU, cũng thay đổi thái độ. Họ ủng hộ Ten Hag và chấp nhận sự hao hụt thương mại vì sự ra đi của Ronaldo, đồng thời sẵn sàng chi đậm để tìm người thay thế. Hiện đề nghị thứ ba cho Antony đã được gửi đến Ajax, sau khi đề nghị thứ hai trị giá 90 triệu euro bị từ chối vào thứ Sáu tuần trước.

Điều rắc rối là Ronaldo sẽ đi đâu? Ngay cả khi đó là vụ chuyển nhượng miễn phí và mức lương 530.000 euro mỗi tuần bị cắt giảm, không có CLB nào sẵn sàng tiếp nhận ngôi sao người Bồ Đào Nha. Như Thiery Henry nói, “Ronaldo là liều thuốc, cũng là chất độc”. Anh có thể mang lại nhiều bàn thắng, nhưng đồng thời cũng làm suy yếu hệ thống mà các HLV dày công xây dựng. Ten Hag, dù hơi muộn, song đã nhận ra điều đó và thiết lập một đội ngũ tiêu chuẩn không bao gồm ngôi sao lớn nhất.

Sau 1 tháng rưỡi tìm kiếm bến đỗ tiềm năng, Ronaldo hiểu rằng anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại MU. Sau 2 trận đấu gần đây, quên đi việc không tham gia trực tiếp vào chiến thắng, Ronaldo vẫn đăng bài ủng hộ đội bóng lên mạng xã hội. Trên ghế dự bị, sự thờ ơ cũng biến mất. Anh hào hứng ăn mừng bàn thắng và vui vẻ ra đường pitch khởi động nếu Ten Hag yêu cầu. Ronaldo biết hoàn cảnh. Anh chấp nhận thỏa hiệp.

Nhưng điều đó không có nghĩa Ronaldo bỏ cuộc. Vẫn còn 4 ngày trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại. Người đại diện Jorge Mendes tiếp tục gõ cửa các CLB và anh sẽ rời đi ngay khi có thể.