Bộ Xây dựng trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Phó Cục trưởng

TPO - Sau hơn 10 năm triển khai, dự án chung cư và biệt thự cao cấp ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) vẫn không thể hoàn thành dù đã hết thời gian gia hạn lần thứ hai. Những căn biệt thự được xây xong phần thô bị bỏ hoang lâu năm, cỏ mọc um tùm.

TPO - Xe khách giường nằm lưu thông trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai bất ngờ bốc cháy, tài xế nhanh chóng đỗ vào ven đường mở cửa cho hành khách thoát ra ngoài an toàn.

TPO - Nền nhiệt các tỉnh miền Bắc tăng nhẹ so với hôm qua, trong khi Nam Bộ, Tây Nguyên tiếp tục có mưa to vào chiều tối và tối.

TPO - Công an tỉnh Cao Bằng thống nhất đánh giá, ông Đặng Đình Đoàn, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng có một số vi phạm về quy trình công tác, quy tắc ứng xử của lực lượng công an…làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lực lượng công an và cần phải được xử lý nghiêm.