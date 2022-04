Bản tin 8H: Bổ nhiệm nhân sự Ban Tổ chức Trung ương

TPO - Chiều 26/4, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định cho các cán bộ được bổ nhiệm của Ban Tổ chức Trung ương.

Chiều 26/4, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm loạt nhân sự. Các quyết định bổ nhiệm gồm: đồng chí Đỗ Đức Trung, Trưởng Phòng Theo dõi địa phương, Cục Bảo vệ chính trị nội bộ giữ chức Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ; đồng chí Phạm Hồng Vĩnh, Chánh Văn phòng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giữ chức Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ; đồng chí Tạ Minh Đức, chuyên viên chính Vụ V giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ V trên cơ sở bảo lưu kết quả thi tuyển; đồng chí Trần Thị Phương Thảo, chuyên viên chính Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/4, nắng nóng diện rộng tiếp tục diễn ra tại các khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Riêng vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ. Từ ngày 28/4, cường độ nắng nóng giảm dần. Ngoài ra, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng cục bộ đến ngày 28/4, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 25/4 đến 18h ngày 26/4, thành phố ghi nhận 937 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân mắc mới tại 240 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện của Hà Nội ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (181), Sóc Sơn (69), Long Biên (63), Cầu Giấy (62), Hà Đông (59),Bắc Từ Liêm (46)... Như vậy, số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (ngày 24/7) đến nay là 1.488.367 ca. Tổng số người tử vong do COVID-19 từ 27/4/2021 đến nay là 1.336 người.

Ngày 26/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.431 ca nhiễm mới (tăng 1.014 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố, có 6.341 ca trong cộng đồng. Trong ngày Sở Y tế Hà Nội đăng ký bổ sung 40.000 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.620.203 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 23.465 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.116.225 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 8 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.029 ca. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo đó, ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia TP.HCM thay ông Huỳnh Thành Đạt đã chuyển công tác khác. Ông Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội thay ông Nguyễn Kim Sơn đã chuyển công tác khác. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 26/4, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Diệp Dũng, nguyên Thành uỷ viên, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM, bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Theo Ban Bí thư, ông Dũng đã ký các hợp đồng hợp tác đầu tư, nghị quyết, thông báo triển khai huy động vốn, tăng vốn điều lệ, tổ chức Đại hội thành viên năm 2020 trái pháp luật và quy định của Thành uỷ TP.HCM. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 26/4, lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết đang xác minh vụ việc một đoạn clip ghi cảnh cán bộ CSGT đánh dân lan truyền trên mạng xã hội. Theo clip, một cán bộ CSGT của Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng PC08 có hành động ôm, quật ngã người đàn ông đi xe máy tại giao lộ Ký Con - Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM. CSGT còn dùng chân đạp vào mặt người đàn ông này. Nguyên nhân do người đàn ông vi phạm biển cấm rẽ trái, bị nhắc nhở vẫn không thi hành. (XEM CHI TIẾT)