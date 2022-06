Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn giải trình về học phí, giá sách giáo khoa

TPO - Chiều 1/6, lãnh đạo Bộ Công an đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh này. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Trần Minh Tiến được điều động từ tỉnh Lâm Đồng về nhận nhiệm vụ tại Công an tỉnh Nam Định và được bổ nhiệm giữ chức danh Giám đốc Công an tỉnh này.