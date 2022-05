'Gánh nặng' giá sách giáo khoa

TP - Làm rõ những vấn đề đại biểu băn khoăn, tại buổi thảo luận tại tổ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn lý giải, sở dĩ sách giáo khoa (SGK) theo chương trình năm 2016 rẻ hơn là vì trước đây Nhà nước đã bỏ tiền cho các khâu như biên soạn, thẩm định sách. Đặc biệt, sách theo chương trình cũ có khổ nhỏ hơn, giấy xấu hơn. Phát biểu này của Bộ trưởng nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, báo chí và không ít đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trong mấy ngày qua.

ĐBQH Phan Viết Lượng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đánh giá, nội dung trả lời của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn là đúng, bởi nếu vật liệu tốt, in đẹp, cách làm công phu thì giá thành sách phải cao hơn.

Tuy nhiên, điều ông Lượng băn khoăn là, với SGK có cần sử dụng vật liệu tốt, in đẹp quá hay không? Điều quan trọng, khi làm SGK cần phải tính đến tuổi thọ sách, đối tượng sử dụng nên phải “cân nhắc chất lượng in, vật liệu cho phù hợp”.

Đặc biệt, theo đại biểu, do SGK là sản phẩm thiết yếu với mọi gia đình, nên cần định giá cho phù hợp. Không thể vì lợi nhuận của một ai đó mà đẩy giá sách lên được. Do vậy, Nhà nước cần phải quản lý giá, định giá, thậm chí phải trợ giá….

“Các bộ ngành liên quan cần phải trả lời cho rõ, còn nếu để lâu sẽ gây hoài nghi trong dư luận”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục nói. Về vấn đề này, 3 năm trước, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã có giám sát, báo cáo gửi đến các bộ ngành. Qua đó, Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính đã có đề xuất tăng cường quản lý giá sách.

Tương tự, ĐBQH Nguyễn Anh Trí băn khoăn với việc SGK có thể sử dụng lại. Đó là việc các trường được chọn bộ SGK dạy cho từng cấp học, trong từng năm. Câu hỏi đặt ra là, năm nay trường chọn bộ sách này, nhưng sang năm họ lại chọn bộ sách khác thì lớp học sinh sau có dùng lại được nữa hay không?

“Bộ trưởng giải thích, vì sao SGK hiện nay đắt hơn trước là vì giấy tốt hơn, khổ to hơn, in đẹp hơn và cũng có yếu tố xã hội hóa. Bộ trưởng nói thế là đúng quá rồi! Nhưng giá sách như vậy đã trở thành gánh nặng với nhân dân, nhất là với những gia đình có nhiều con đi học, các hộ nghèo”, ĐB Nguyễn Anh Trí bày tỏ, đồng thời đề nghị Nhà nước có chính sách trợ giá trong in SGK.