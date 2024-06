Bộ trưởng Giao thông nói về giá vé máy bay

TPO - Theo ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, các hãng hàng không thời gian qua đã nỗ lực để phục hồi khai thác, nhưng những khó khăn nội tại vẫn là rào cản lớn để các hãng có thể phục hồi lại như thời điểm trước dịch. Những tác động chi phí đầu vào gia tăng, biến động quy mô tàu bay gây áp lực lên giá vé máy bay nội địa vào giai đoạn cao điểm.

Chiều nay (12/6), tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Báo Nhân Dân tổ chức Hội thảo với chủ đề “Hàng không - Du lịch “bắt tay” liên kết phát triển bền vững, nhằm phân tích thực trạng phát triển của ngành hàng không, du lịch hiện nay cùng thảo luận để thiết lập các sáng kiến hợp tác một cách thực chất, hiệu quả và kiến nghị Chính phủ những giải pháp mới.

Ngành hàng không, du lịch đang gặp nhiều khó khăn

Tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) - cho biết hội thảo được tổ chức đúng thời điểm giá vé máy bay tăng cao, cả ngành hàng không và du lịch đang gặp nhiều khó khăn. Đây là cơ hội để các bên liên quan tìm kiếm giải pháp, đề xuất những cơ chế chính sách mới hỗ trợ ngành hàng không, du lịch phát triển bền vững.

Bộ trưởng GTVT nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 đã qua nhưng những tác động tiêu cực và hậu quả của đại dịch vẫn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của các hãng hàng không, vì vậy hội thảo là diễn đàn quan trọng để cơ quan quản lý, doanh nghiệp hàng không lữ hành, cá nhân, đơn vị quan tâm có thể chia sẻ thông tin, trao đổi ý kiến liên quan đến việc xây dựng và phát triển cầu nối giữa hàng không và du lịch, nâng cao hiệu quả kết nối giữa các ngành, phát huy kết quả đạt được, cùng nhau đồng hành, chia sẻ hướng tới phát triển bền vững, lâu dài.

Theo ông Thắng, các hãng hàng không thời gian qua đã nỗ lực để phục hồi khai thác, nhưng những khó khăn nội tại vẫn là rào cản lớn để các hãng có thể phục hồi lại như thời điểm trước dịch. Những tác động chi phí đầu vào gia tăng, biến động quy mô tàu bay gây áp lực lên giá vé máy bay nội địa vào giai đoạn cao điểm.

"Trong bối cảnh khó khăn, số lượng tàu bay sụt giảm nhưng thị trường hàng không vẫn tăng trưởng, đặc biệt là vận chuyển hàng không quốc tế. Đây là kết quả đáng khích lệ, thúc đẩy giao thương quốc tế và đưa du khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng nhiều", Bộ trưởng GTVT nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - cho biết, theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, du lịch, hàng không giống như đôi cánh cùng góp phần phát triển kinh tế.

“Hàng không có nhiều ưu thế và được coi là bệ phóng của ngành du lịch, thu hút đầu tư, giao thương và quan hệ quốc tế. Ngành hàng không tăng trưởng, thúc đẩy du lịch và là cơ hội cho hành khách khám phá các điểm đến mới. Ở chiều ngược lại, du lịch đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển của hàng không, hình thành nhu cầu cũng như dịch vụ, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, tạo ra cơ hội cho sự đổi mới và cải tiến”.

Cần cơ chế hợp tác hàng không - du lịch ở quy mô quốc gia

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Quang Trung - Trưởng Ban Kế hoạch và phát triển, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) - cho biết cần có cơ chế liên kết hợp tác hàng không - du lịch ở quy mô quốc gia chứ không phải chỉ là Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, các hãng hàng không, các địa phương, công ty du lịch tự bắt tay liên kết với nhau.

Theo ông Trung, giá vé máy bay của các hãng hàng không Việt Nam tăng nằm trong xu hướng chung của ngành hàng không toàn cầu, nguyên nhân do giá nhiên liệu tăng cao (tăng 34% so với năm 2019), tình hình lạm phát và mất giá đồng tiền, việc triệu hồi động cơ của Nhà sản xuất Pratt & Whitney dẫn đến tình trạng khan hiếm tàu bay toàn cầu, ảnh hưởng đến giá thuê tàu bay (bình quân năm 2024 tăng từ 20-30% so với năm 2019).

Đại diện Vietnam Airlines thông tin, trên thực tế tỷ lệ giá vé cao chủ yếu rơi vào các ngày cao điểm trong dịp nghỉ lễ hoặc các khung giờ đẹp, ngày đẹp khi nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao. Việc giá vé bay bay nội địa trong một số thời điểm cao hơn bình thường và ảnh hưởng đến một bộ phận hành khách trong việc di chuyển nội địa. Tuy nhiên, hành khách có thể lựa chọn các mức giá hợp lý khi chọn chuyến bay khung giờ thấp điểm, tránh giai đoạn cao điểm.

Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch- cho biết sau đại dịch ngành du lịch đã phục hồi và phát triển. Trong 5 tháng đầu năm nay, du lịch Việt Nam đã đón gần 7,6 triệu khách quốc tế và khoảng 52,5 triệu khách nội địa.

"Sự phục hồi du lịch không thể thiếu vai trò của các hãng hàng không. Khách du lịch đến Việt Nam bằng đường hàng không chiếm đến gần 80% - tỷ lệ rất cao so với các phương thức khác", ông Cương cho biết,

Cũng tại hội thảo, nhiều diễn giả cùng các chuyên gia kinh tế, hàng không, du lịch và đại diện các doanh nghiệp đã trao đổi các sáng kiến hợp tác thực chất, hiệu quả giữa địa phương, doanh nghiệp hàng không, du lịch; phát triển hài hòa các phương tiện vận tải trong hoạt động du lịch và kiến nghị Chính phủ những giải pháp hỗ trợ.