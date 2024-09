Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang: Đổi mới đào tạo phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế về an ninh trật tự

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, Học viện Cảnh sát nhân dân cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, chương trình, phương pháp đào tạo, quản trị nhà trường theo hướng khoa học, hiện đại, đồng bộ, liên thông, phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế về an ninh trật tự và yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong thời đại mới.