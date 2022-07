Bộ trang phục dân tộc mô phỏng bức tranh sống động như thật của thí sinh Hoa hậu Philippines gây sốt

TPO - Chiều 18/7, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, vừa tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở massage có tên M.H.C (khu phố Thạnh Hoà B, An Thạnh) và phát hiện có tiếp viên nữ thoát y phục vụ khách.