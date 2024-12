Bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo 'đơn giản', người đàn ông nhồi máu cơ tim cấp

TPO - Ngày 21/12 BS-CKII Trần Nguyễn An Huy, Khoa Nội tim mạch và Can thiệp, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp bị nhồi máu cơ tim cấp nguy kịch tính mạng. Trước đó, cơ thể người bệnh có dấu hiệu cảnh báo nhưng đã bị bỏ qua.