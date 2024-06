Bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

TPO - Công an TP. Đà Nẵng sẽ chủ động đưa lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) về Công an phường, xã để góp phần đảm bảo tình hình an toàn giao thông trên địa bàn. Đồng thời, sẽ tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là đối với các phương tiện ngoại tỉnh.