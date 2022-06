Bộ Công an yêu cầu Đồng Nai cung cấp hồ sơ xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh

Sau khi khởi tố vụ án, bắt tạm giam các bị can do vi phạm quy định về đấu thầu, Bộ Công an vừa yêu cầu tỉnh Đồng Nai cung cấp hồ sơ liên quan đến dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai cung cấp hồ sơ liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh. Yêu cầu này được phía C03 đưa ra sau khi khởi tố vụ án hình sự về “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan vào tháng 4 vừa qua. Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phan Huy Anh Vũ, nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) cùng 7 bị can khác. Theo đó, C03 yêu cầu phía Đồng Nai cung cấp tất cả các hồ liên quan đến dự án xây dựng bệnh viện, gồm các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và quy trình thực hiện xây dựng 2 giai đoạn ở Bệnh viện đa khoa tỉnh này. Sau khi nhận được yêu cầu trên, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ liên quan đến dự án. Theo thông tin về dự án, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được khởi công xây dựng năm 2008 tại phường Tam Hòa, TP Biên Hòa với 2 giai đoạn, chính thức hoạt động vào tháng 4/2015. Giai đoạn 1 có 15 tầng, 41 khoa với quy mô 700 giường bệnh được đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước. Giai đoạn 2 có 19 tầng với 700 giường bệnh, tổng mức đầu tư trên 1.300 tỉ đồng theo phương thức xã hội hóa, xây dựng theo tiêu chuẩn bệnh viện cao cấp. Link gốc: https://vietnamnet.vn/bo-cong-an-yeu-cau-dong-nai-cung-cap-ho-so-xay-dung-benh-vien-da-khoa-tinh-2026083.html Theo Hải Yến/Vietnamnet