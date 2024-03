Bộ Công an tổ chức thi đánh giá sau thi tốt nghiệp THPT 10 ngày

TPO - Đại diện Cục Đào tạo, Bộ Công an vừa đưa ra một số thông tin quan trọng liên quan đến tuyển sinh của khối trường Công an năm nay.

Tại chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2024 do Báo Tuổi Trẻ TPHCM phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học (ĐH), Bộ GD&ĐT, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Sở GD&ĐT Hà Nội và ĐH Bách Khoa tổ chức hôm nay, ngày 17/3, Thiếu tá Triệu Thành Đạt, chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết: năm 2024, Bộ Công an tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá để làm căn cứ xét tuyển vào các học viện, trường công an nhân dân (CAND).

Theo đó, kỳ thi năm 2024 về cơ bản giữ ổn định như năm 2023. Dự kiến kỳ thi sẽ được tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 khoảng 10 ngày.

Lịch thi chính thức, chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể theo từng phương thức, từng ngành và phương thức xét tuyển sẽ được công bố rộng rãi đến thí sinh sau khi Bộ Công an ban hành dẫn tuyển sinh CAND năm 2024.

Theo Dự thảo hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2024, công tác tuyển sinh vào các học viện, trường CAND vẫn tiếp tục bám sát chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, bao quát các nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh trong CAND, phù hợp với quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH về tuyển sinh.

Về cơ bản, hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2024 vẫn giữ ổn định như năm 2023. Theo đó, tiếp tục giữ nguyên 3 phương thức xét tuyển đối với tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới.

Phương thức 1: tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an;

Phương thức 2: xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT

Phương thức 3: kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với kết quả Bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Công thức tính điểm xét tuyển vẫn áp dụng cách tính tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (chiếm tỉ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (chiếm tỉ lệ 60%).

Trong đó, với phương thức sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ thí sinh cần đảm bảo điều kiện có học lực giỏi ở bậc THPT, điểm trung bình môn ngoại ngữ đạt 8,5 điểm trở lên và chứng chỉ ngoại ngữ phải đạt ngưỡng quy định, ví dụ với chứng chỉ IELTS phải đạt 7.5 trở lên.

Với câu hỏi của một học sinh: "Chỉ tiêu có chia đều cho ba phương thức không? Cơ hội cho nữ như thế nào?", ông Đạt cho biết Bộ Công an sẽ công bố chỉ tiêu cụ thể với các ngành, trường, với nam và nữ trong thời gian tới.

Tuy nhiên, về tổng thể sẽ dành 10% cho phương thức do Bộ GD&ĐT quy định, 10% cho phương thức xét chứng chỉ ngoại ngữ và 80% sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức. Như vậy, cơ hội sẽ nhiều hơn nếu thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá.