Bộ Công an lý giải việc tăng hạn tuổi phục vụ với nữ sĩ quan

TPO - Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, thừa ủy quyền Thủ tướng, có tờ trình gửi Quốc hội, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Tại phiên họp trước đó, ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ quy định về kéo dài tuổi phục vụ; cấp bậc hàm của một số chức vụ, chức danh; 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng; quy định của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về cấp bậc hàm cấp Tướng đối với đơn vị được thành lập mới đảm bảo thống nhất.

Về việc này, Chính phủ tiếp thu, rà soát, bổ sung nội dung thuyết trình các quy định kéo dài tuổi phục vụ, 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng; cấp bậc hàm cao nhất của các chức vụ, chức danh để đảm bảo tính ổn định, đáp ứng yêu cầu công tác trước mắt và lâu dài, tạo đồng thuận trong xã hội và trong nội bộ lực lượng Công an nhân dân, phòng ngừa và hạn chế tối đa những tác động về tư tưởng trong đội ngũ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân.

Cũng có ý kiến đề nghị đánh giá kỹ về việc tăng hạn tuổi phục vụ đối với nữ sĩ quan có cấp hàm Thượng tá (tăng 3 tuổi), nữ sĩ quan cấp hàm Đại tá (tăng 5 tuổi), trong khi đa số cấp bậc hàm khác tăng 2 tuổi.

Về việc này, Chính phủ cho biết, các đề nghị này đã được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trên cơ sở vị trí, tính chất công việc đặc thù trong lực lượng công an nhân dân và đặc điểm giới.

“Nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Đại tá chủ yếu được bố trí giữ chức vụ lãnh đạo cấp Cục và tương đương, làm công tác quản lý, phụ trách các lĩnh vực y tế, hậu cần, tài chính… đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, chuyên môn sâu, nên đề nghị tăng 5 tuổi”, Chính phủ nêu.

Còn các trường hợp khác đề nghị tăng 2 tuổi, nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn chiến đấu, công tác của lực lượng công an nhân dân; đặc biệt, với cán bộ trực tiếp chiến đấu, đòi hỏi phải có sức khoẻ tốt để tác chiến được trong mọi môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, cần tiếp tục áp dụng hạn tuổi phục vụ cao nhất thấp hơn tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường.

Về quy định cấp Tướng, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong công an nhân dân, gồm: 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng.

Qua đó, vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thượng tướng đối với sĩ quan công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng, gồm: Hiệu trưởng trường Đại học Cảnh sát nhân dân; Hiệu trưởng trường Đại học An ninh nhân dân; 1 Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; 2 vị trí Phó Cục trưởng và tương đương của 2 đơn vị trực thuộc Bộ Công an.