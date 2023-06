Bình Thuận hoả tốc chuẩn bị lễ khánh thành cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

TPO - Ông Nguyễn Hồng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký văn bản hoả tốc gửi nhiều sở, ngành và UBND các huyện để triển khai công tác chuẩn bị lễ khánh thành dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Theo đó, nhằm đảm bảo lễ cắt băng khánh thành được tổ chức thành công, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với UBND huyện Tuy Phong và các đơn vị liên quan triển khai các phương án bảo đảm an toàn, an ninh, phân luồng tổ chức giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy tại khu vực tổ chức lễ cắt băng khánh thành.

Đồng thời tổ chức lực lượng bảo vệ, đón, đưa đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự Lễ cắt băng khánh thành. Công ty Điện lực Bình Thuận bảo đảm nguồn điện lưới tại khu vực tổ chức lễ cắt băng khánh thành.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận được giao tổ chức rà soát vật liệu nổ khu vực tổ chức lễ cắt băng khánh thành. Hỗ trợ đơn vị tổ chức sự kiện liên hệ Cục Tác chiến - Bộ Tổng Tham mưu để được cấp phép vận hành fly cam phục vụ ghi hình, chụp ảnh xây dựng tư liệu của buổi lễ.

Sở Giao thông vận tải và Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án 7 và các đơn vị liên quan tổ chức, đảm bảo công tác hậu cần, đón tiếp các đại biểu của các cơ quan Trung ương đến tham dự lễ cắt băng khánh thành. Sở Y tế được giao phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị công tác y tế tại khu vực tổ chức lễ.

Theo kế hoạch, lễ khánh thành dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết sẽ diễn ra vào chiều ngày 18/6. Để buổi lễ được tổ chức an toàn, Ban Quản lý dự án 7 - Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành phương án phân luồng giao thông.

Cụ thể, vị trí tổ chức lễ khánh thành tại lý trình Km135+200 (bên phải tuyến) thuộc địa phận xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận vào lúc 12 - 18h ngày 18/6. Trong khoảng thời gian này, các phương tiện lưu thông theo hướng từ Bắc vào Nam sẽ không được đi vào cao tốc mà chạy trên quốc lộ 1A. Đối với hướng từ Nam ra Bắc, phân luồng đi ra cao tốc từ nút giao Chợ Lầu (Km162+777) và tiếp tục đi theo quốc lộ 1A (lý trình Km1639+200).

Vào ngày 19/5, dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã đưa vào khai thác, vận hành. Các phương tiện được phép lưu thông trên đường cao tốc với tốc độ tối đa 80 km/h và tốc độ tối thiểu 60 km/h. Công trình có tổng mức đầu tư 10.853 tỷ đồng, được khởi công vào cuối tháng 9/2020. Toàn tuyến cao tốc này có 5 nút giao.

Tuyến cao tốc đường bộ Vĩnh Hảo – Phan Thiết có chiều dài 100,8 km điểm đầu từ xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong và điểm cuối ở xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Tuyến có mặt cắt ngang 4 làn xe lưu thông 2 chiều, trên tuyến bố trí các vị trí dừng xe khẩn cấp với khoảng cách 4-5 km/điểm trên cùng một chiều xe chạy. Kích thước mỗi vị trí có chiều dài 270 m (gồm 170 m đoạn dừng xe, phạm vi ra vào mỗi phía 50m), bề rộng mặt 2,5m, bề rộng lề 0,75m.