Bình Thuận duy trì tổ bảo vệ an ninh trật tự như thế nào sau 1/7?

TPO - Bình Thuận sẽ thành lập 691 tổ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, với số lượng thành viên tối đa là 2.727 người, giảm 299 người tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự hưởng hỗ trợ thường xuyên hằng tháng từ ngân sách tỉnh.

HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI vừa thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo đó, Bình Thuận đang duy trì hoạt động 3.026 thành viên của 3 lực lượng (bảo vệ dân phố, công an viên thôn, đội trưởng và đội phó dân phòng) được ngân sách của tỉnh hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, gồm 1.098 thành viên bảo vệ dân phố, 434 công an viên, 747 đội trưởng, 747 đội phó đội dân phòng.

Tuy nhiên, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 28/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7, giao HĐND cấp tỉnh quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn quản lý.

Do đó, đối với thôn có quy mô dân số dưới 800 hộ gia đình, Bình Thuận thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự với 3 thành viên, gồm tổ trưởng, tổ phó và tổ viên. Thôn có quy mô dân số từ 800 hộ gia đình trở lên sẽ thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự, có tối đa không quá 5 thành viên, gồm tổ trưởng, tổ phó và các tổ viên.

Đối với khu phố có quy mô dân số dưới 800 hộ gia đình, Bình Thuận thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự, có tối đa không quá 5 thành viên, gồm tổ trưởng, tổ phó và các tổ viên. Khu phố có quy mô dân số từ 800 hộ gia đình trở lên thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự, có tối đa không quá 07 thành viên: Tổ trưởng, tổ phó và các tổ viên.

Sau khi kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố, công an viên thôn, đội trưởng và đội phó đội dân phòng, Bình Thuận sẽ thành lập 691 tổ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, với số lượng thành viên tối đa là 2.727 người, giảm 299 thành viên tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự hưởng hỗ trợ thường xuyên hằng tháng từ ngân sách tỉnh.

Đối với mức hỗ trợ thường xuyên cho 691 tổ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở thì tổ trưởng nhận 1,8 triệu đồng/tháng, tổ phó 1,62 triệu đồng/tháng, tổ viên 1,44 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận sẽ hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Đồng thời, cấp thêm hơn 5 tỷ đồng để mua sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ dân phố, công an viên thôn. Kinh phí hàng năm (2025, 2026) cho để mua sắm trang phục theo niên hạn dao động từ 3,26 - 4,1 tỷ đồng/năm.

Bình Thuận cũng ban hành quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội cấp xã trên địa bàn. Theo đó, xã loại I bố trí 11 cán bộ và 13 công chức, xã loại II bố trí 11 cán bộ và 11 công chức, phường và thị trấn loại I bố trí 11 cán bộ và 14 công chức, phường và thị trấn loại II bố trí 11 cán bộ và 12 công chức.