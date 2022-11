Bình Phước trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

TPO - Sáng 29/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh chủ trì trao quyết định bổ nhiệm lại và điều động cán bộ.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh đã trao quyết định bổ nhiệm lại ông Bùi Quốc Khánh giữ chức Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm. Điều động bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước đến nhận công tác tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh, kể từ ngày 1/12/2022 và giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước.

Trước đó, ngày 28/11, Công an tỉnh Bình Phước đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Trần Công Vinh giữ chức Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh. Trước đó, Công an tỉnh này đã tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Đại tá Trần Công Vinh (SN 1967, quê Quảng Ngãi). Trước đó, đại tá Vinh từng giữ các chức vụ Trưởng phòng Ngoại tuyến rồi Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bình Phước.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh Bình Phước được thành lập theo Quyết định số 8128/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an, có chức năng tham mưu cho giám đốc công an tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh của người nước ngoài và công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam về xuất, nhập cảnh.