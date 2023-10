Bình Định lắp camera ngay mỏ khoáng sản ngăn chặn khai thác ‘chui’

TPO - UBND tỉnh Bình Định có thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Phạm Anh Tuấn sau cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn.

Trong đó, yêu cầu trong thời gian tới Sở TN&MT chủ động phối hợp với Sở TT&TT, các ngành chức năng liên quan tiếp tục triển khai hệ thống giám sát khai thác khoáng sản lắp camera (có chức năng đếm số lượt xe) được kết nối từ camera tại các khu vực khai thác của các doanh nghiệp đến các cơ quan chức năng nhằm phục vụ công tác quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp khai thác vượt công suất, khai thác ban đêm.

Phối hợp với các ngành chức năng và địa phương liên quan kiểm tra, rà soát, hướng dẫn, đôn đốc các chủ mỏ, nhất là đối với các mỏ khai thác đá lắp đặt trạm cân theo quy định. Có trách nhiệm yêu cầu các doanh nghiệp khai thác thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng và vận chuyển khoáng sản, bảo vệ môi trường. Đồng thời, phải có bảng thông báo niêm yết tại khu vực khai thác nhằm công khai thông tin giấy phép khai thác để các ngành chức năng, chính quyền và người dân theo dõi, giám sát.

Khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành chức năng liên quan tổ chức đấu giá quyền khai thác các mỏ khoáng sản để phục vụ thi công xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; trong đó, xem xét, rà soát các quy định, báo cáo đề xuất nội dung liên quan đến việc các doanh nghiệp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ưu tiên cung cấp vật liệu cho các nhà thầu thi công công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước với tỷ lệ trữ lượng phù hợp và giá thành không vượt quá giá Nhà nước quy định, phần trữ lượng còn lại được phép kinh doanh thương mại theo quy định.

Tổng hợp các khu vực mỏ đã cấp phép khai thác để phục vụ thi công xây dựng các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước nhưng vẫn còn trữ lượng, xem xét, tổng hợp đề xuất để báo cáo UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định còn giao công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về tài nguyên khoáng sản trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản. Thanh tra giao thông phối hợp cùng các lực lượng chức năng các địa phương có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển cát, đá, vật liệu xây dựng, hàng hóa vi phạm về tải trọng tham gia giao thông, rơi vãi xuống đường làm ảnh hưởng kết cấu hạ tầng giao thông, ảnh hưởng an toàn giao thông và gây mất vệ sinh môi trường.

Các địa phương cũng cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn theo thẩm quyền, nhất là bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác…

Theo lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Bình Định, trên địa bàn tỉnh hiện nay có 145 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, hoạt động tập trung 4 loại khoảng sản chính là đá xây dựng, đá khối làm đá ốp lát, cát xây dựng và đất san lấp. Đến nay, doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản cơ bản hoàn thành việc lắp đặt camera tại khu vực mỏ.

Sở cũng đã có hướng dẫn việc sử dụng, trong đó cài đặt phần mềm và cung cấp mã IP, mật khẩu camera của các doanh nghiệp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố, Cục Thuế tỉnh, Sở GTVT, Công an,… để phối hợp quản lý, giám sát. Qua đó, các cơ quan giám sát đã xem, tra cứu được lượt xe ra vào mỏ, thời gian hoạt động, khai thác của các doanh nghiệp.

Lãnh đạo Sở TM&MT cho hay, hiện nay, Sở TT&TT được UBND tỉnh giao nhiệm vụ đang thực hiện việc xây dựng phần mềm kết nối hệ thống camera thông minh (dùng trí tuệ nhân tạo AI, đo đếm, trích xuất báo cáo số lượt xe ra vào mỏ theo thời gian) được lưu trữ và quản lý tại Trung tâm Điều hành Đô thị thông minh của tỉnh để phục vụ công tác quản lý hoạt động khoáng sản.

Theo UBND tỉnh Bình Định, một số địa phương hiện còn buông lỏng quản lý, xử lý vi phạm trong khai thác khoáng sản chưa kịp thời, thiếu kiên quyết. Một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc thời gian khai thác, khối lượng khai thác và công tác bảo vệ môi trường, sử dụng xe chở quá tải, quá khổ để vận chuyển khoáng sản, đặc biệt là trong khai thác đá, cát sỏi lòng sông; hệ thống camera tại các khu vực mỏ đã được lắp đặt nhưng chưa nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát thường xuyên để ngăn ngừa từ xa, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định.