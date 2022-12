An Giang gắn hệ thống 'mắt thần' để chặn cát tặc

TPO - Nhằm giảm thiểu nạn khai thác cát trái phép, tỉnh An Giang đã triển khai hệ thống camera và tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra những điểm nhạy cảm.

Ngày 13/12, trả lời phiên chất vấn tại Kì họp thứ 11, HĐND tỉnh An Giang, khoá X nhiệm kì 2021 – 2026, ông Nguyễn Việt Trí – Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh An Giang cho biết, trong thời gian tới, An Giang sẽ cung cấp cát cho các tuyến cao tốc trên địa bàn với khối lượng rất lớn khoảng 7,3 triệu m3. Ngoài ra, An Giang còn cung cấp cát cho các công trình của Trung ương đầu tư như: Tuyến Mỹ Thuận - Cần Thơ khoảng 800.000 m3, tuyến Cần Thơ – Cà Mau 1,1 triệu m3.

Tuy nhiên, với tình trạng hiện nay, các mỏ cát sông đang cạn kiệt, khối lượng còn lại rất thấp nhưng lượng cát không được bổ sung hàng năm do các đập ở thượng nguồn. Trữ lượng cát hiện tại còn khoảng 15 – 16 triệu m3 nhưng công suất khai thác thấp. Với tình trạng trên, An Giang sẽ sử dụng khoảng 8 mỏ cát sông và đưa thêm 8 khu vực chỉnh trị.

“Để giải quyết mâu thuẫn khai thác cát nhưng phải tránh được sạt lở, hiện tại chúng tôi chỉ cho khai thác phạm vi cách bờ tối thiểu là 100m, phổ biến từ 150 – 200m chứ không được khai thác gần bờ và cao trình khai thác tại các mỏ ở An Giang chỉ ở mức âm 16. Hiện nay cát tại An Giang chủ yếu được lấy từ các khu vực chỉnh trị, lấy bên bồi để hạn chế lở tại bên lở. Tuy nhiên, khu vực chỉnh trị thì chất lượng cát không tốt, bùn nhiều và phải chấp nhận sàng lọc”, ông Trí nêu.

Nhằm ngăn chặn khai thác cát trái phép, giảm thiểu nguy cơ sạt lở, tỉnh An Giang đã triển khai hệ thống camera và thường xuyên tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra những điểm nhạy cảm. Qua đó, tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn thời gian qua đã được chặn đứng.

Không những thế, để các mỏ chính quy không khai thác quá mức, các phương tiện khai thác đều được gắn thiết bị giám sát hành trình và có thể theo dõi việc di chuyển của phương tiện trên phần mềm. Vì vậy, phương tiện chỉ được khai thác trong khu vực mỏ, đảm bảo khoảng cách bờ và không được vượt ra ngoài; độ sâu cũng được quan trắc báo cáo hàng quý.