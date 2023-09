Bình Định cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

TPO - Sáng 25/9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS tỉnh Bình Định có tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định, do ảnh áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 6h qua, khu vực Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ) 70.0mm, xã An Quang (huyện An Lão) 74.6mm, xã Ân Tường (huyện Hoài Ân) 73.5mm, thị trấn Bồng Sơn (thị xã Hoài Nhơn) 63.9mm,…

Địa phương cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo các khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 - 50mm, có nơi trên 80mm.

Đặc biệt, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại một số xã như Hoài Sơn (thị xã Hoài Nhơn), xã Nhơn Tân (thị xã An Nhơn); các xã An Hòa, An Tân, An Vinh, An Nghĩa, thị trấn An Lão của huyện miền núi An Lão và một số xã tại các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Vĩnh Thạnh…

Để chủ động ứng phó mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Văn phòng Thường trực về PCTT tỉnh Bình Định yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới; tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền (bao gồm cả tàu vận tải, tàu du lịch) đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Duy trì thông tin liên lạc với các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn để triển khai công tác ứng cứu khi có yêu cầu…