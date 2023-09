Vì sao An Giang không đấu giá quyền khai thác cát tại 21 khu vực trên sông Tiền, sông Hậu?

TPO - UBND tỉnh An Giang phê duyệt 21 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên sông Tiền và sông Hậu để phục vụ nguồn vật liệu cho các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Ngày 25/9, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ký Quyết định số 1542, phê duyệt danh mục 21 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang. 21 khu vực này nằm trên sông Tiền và sông Hậu thuộc địa bàn thị xã Tân Châu và các huyện: Phú Tân, Chợ Mới, Châu Phú, Châu Thành, An Phú.

Lý do không đấu giá quyền khai thác do các khu vực khoáng sản này khai thác làm vật liệu xây dựng thông thường, được quy hoạch khai thác để cung cấp nguyên vật liệu phục vụ xây dựng các công trình sử dụng ngân sách Nhà nước (phát triển hạ tầng giao thông; công trình thủy lợi); công trình khắc phục thiên tai; khu vực có khoáng sản dùng làm vật liệu san lấp phục vụ công trình hạ tầng giao thông, công trình phúc lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, khoáng sản khai thác tại 21 khu vực này được khoanh định phục vụ nguồn vật liệu cho các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc khu vực ĐBSCL, gồm: Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đoạn qua tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang; cao tốc Cần Thơ – Cà Mau; các công trình, dự án theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 22 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ.

UBND tỉnh An Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện hoàn thành các thủ tục bố trí, phân bổ và cung cấp nguồn cát cho các dự án: Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đoạn đi qua địa phận tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang; dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau.

“Quá trình thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, không để phát sinh lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm”, công văn nêu.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị quản lý và bảo vệ khoáng sản chưa được cấp phép khai thác trên địa bàn không để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, không phép; thường xuyên kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về hoạt động khoáng sản trên địa bàn quản lý.