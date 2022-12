Bình An nộp hết tiền cho Phương Nga sau đám cưới

TPO - Sau đám cưới, Bình An - Phương Nga liên tục sánh đôi trong các sự kiện. Cả hai cởi mở chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Diễn viên Bình An không ngại thừa nhận mỗi ngày trong ví chỉ có một, hai trăm nghìn đồng vì anh chủ động nộp tiền cho vợ.

Yêu trẻ con, muốn sớm được làm bố

Nhận lời vào vai Khôi trong Đừng làm mẹ cáu, Bình An lần đầu làm bố trên màn ảnh. Khôi là một tay chơi chính hiệu. Sau cuộc tình một đêm, Khôi và Vy (Quỳnh Lương) bắt đầu hành trình làm bố - mẹ với nhiều bỡ ngỡ.

Chia sẻ với Tiền Phong, Bình An nói thời điểm Đừng làm mẹ cáu bấm máy, anh khá bận rộn khi vừa quay phim, vừa tổ chức đám cưới ở Hà Nội và Phú Thọ. Tuy nhiên, sau khi yên bề gia thất, nam diễn viên có thể thoải mái lo cho sự nghiệp diễn xuất, thay vì phải lo lắng về gia đình hay chuyện cơm áo gạo tiền như trước. Bình An khẳng định anh đang có nhiều điều kiện thuận lợi để tập trung làm nghề.

Vai Khôi cho Bình An nhiều trải nghiệm thú vị, đặc biệt là được làm việc cùng diễn viên nhí Tuấn Phong - vai bé Voi. “Thời điểm chuẩn bị cho đám cưới, mỗi ngày tôi chỉ ngủ được 2-3 tiếng. Thỉnh thoảng bé Tuấn Phong (vai Voi) lại gọi bố ơi dậy chơi với con, nên nhiều khi muốn trốn cũng không được”, Bình An chia sẻ hậu trường làm phim vừa vui, vừa mệt.

Là diễn viên quen mặt trên sóng truyền hình nhưng Bình An tự nhận anh còn "yếu" về nghề. Thời gian tới, nam diễn viên hướng đến dạng vai mới, thử thách cả về ngoại hình lẫn tính cách. "Trong phim Đừng làm mẹ cáu, tôi đóng một gã tay chơi. Tôi qua thời chăm chút ngoại hình, lên phim sợ xấu. Phim này Khôi có bộ râu khá ấn tượng. Nhiều người thắc mắc về bộ râu nhưng tôi không lăn tăn về tạo hình nhân vật", anh kể.

Bình An đặt mục tiêu trong 5 năm tới là giành giải VTV Awards và Cánh Diều Vàng. Sau một số vai diễn chưa thực sự ưng ý, nam diễn viên quê Phú Thọ quyết tâm bứt phá.

Nài nỉ vợ giữ hết tiền

Với Bình An, kết hôn là động lực để anh phát triển sự nghiệp. Bà xã của Bình An - Á hậu Phương Nga - là hậu phương vững chắc cho chồng.

Chia sẻ với Tiền Phong, Bình An nói anh muốn lấy vợ sớm vì Phương Nga biết cách giữ tiền. Trước đây, Bình An có khả năng kiếm được nhiều tiền nhưng anh tự nhận mình không phải típ người tiết kiệm, biết quản lý chi tiêu.

Nếu Bình An sinh ra trong gia đình khá truyền thống, Phương Nga lại trưởng thành trong gia đình có quan điểm sống hiện đại hơn. Dù bà xã đề nghị độc lập tài chính, tiền ai người đó tiêu nhưng Bình An không chịu. Anh chủ động nộp quỹ cho vợ giữ, nài nỉ vợ quản tiền cho mình.

Bình An nửa đùa nửa thật trong túi chỉ có độ hai trăm ngàn được vợ phát cho mỗi sáng. Có ngày chỉ tiêu tiền ăn sáng, cho nên trong thời gian đi quay anh "nài" bằng được để đạo diễn cho quay hết ngày, chỉ để được ăn trưa và ăn cơm tối ở đoàn phim.

Sau khi lấy vợ, Bình An nhận được nhiều câu hỏi về duy trì thú chơi xe mô-tô. Anh thật thà kể khi nào tiết kiệm đủ tiền sẽ thuyết phục vợ cho mua xe mới. “Chắc chắn phải mua xe có chỗ ngồi đằng sau, dù tôi toàn thích loại xe có một yên”, nam diễn viên tâm sự.

Khi đóng phim, Bình An thích làm việc cùng diễn viên nhí. Ngoài đời, anh cũng yêu trẻ con. Ông xã Phương Nga nhận mình là người truyền thống, thích lập gia đình và có con. Từ ông bà đến bố mẹ đều mong Bình An ra trường rồi sớm kết hôn và sinh cháu cho ông bà. Tuy nhiên, vợ chồng son Bình An - Phương Nga chưa lên kế hoạch có em bé sớm do bận rộn với công việc.

“Nga còn trẻ, lấy chồng ở tuổi này vẫn còn sớm nên tôi sẽ dành thời gian cho cô ấy nhiều hơn. Tôi năm nay 30 tuổi, chuyện con cái ở thời điểm này có cũng được, chưa có cũng không sao”.

Suốt cuộc trò chuyện, Bình An không ngại thể hiện sự yêu chiều dành cho bà xã. Anh hào hứng kể lại những thứ mà anh luôn chiều theo mọi sở thích của Phương Nga như nghe nhạc Hàn Quốc, nuôi mèo (dù Bình An xưa nay vốn ám ảnh, dị ứng với mèo)... Chính vì thế Bình An chấp nhận dành thời gian của tuần trăng mặt để cùng vợ xem... BLACKPINK diễn.

Hai người có những sở thích, đam mê khác biệt, thậm chí trái ngược. Song cặp đôi tôn trọng và nhường nhịn nhau. Theo Bình An, đó là bí quyết để cặp đôi “cậu - mợ” duy trì hạnh phúc.

Bình An - Phương Nga quen nhau từ năm 2017. Họ từng có thời gian hẹn hò bí mật sau khi Phương Nga trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018. Năm 2019, hai người công khai chuyện tình cảm và thường xuyên đồng hành tại các sự kiện. Phương Nga nói cô hài lòng mọi điều ở chồng và cho biết cả hai luôn dành cho nhau sự chân thành.