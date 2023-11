Bình An ám ảnh sau cảnh giết chết người tình của bố ở 'Biệt dược đen'

TPO - Diễn viên Bình An nói rằng anh đọc tất cả bình luận của khán giả về các vai diễn của mình. Anh vui khi nhận thấy thiện cảm của khán giả. Sau vai phản diện ở "Biệt dược đen", Bình An chứng minh diễn xuất biến hóa, bước ra khỏi vùng an toàn.