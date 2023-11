Ca sĩ mặt nạ tăng giá, khán giả chê chất lượng không tương xứng

Đêm nhạc của chương trình Ca sĩ mặt nạ mùa 2 - The masked singer Vietnam All-star Concert 2023 được tổ chức cuối tháng 12. Chương trình quy tụ các nghệ sĩ đã tham gia game show mùa 2. Ban tổ chức vừa công bố 8 hạng vé, có giá từ 800.000 đồng đến 5 triệu đồng.

Riêng khu vực tầm nhìn cao, hạng 5 sao, mức giá không được công khai. Khán giả phải liên hệ với hệ thống bán hàng của ban tổ chức để đặt chỗ.

Năm 2022, concert của Ca sĩ mặt nạ có hạng vé thấp nhất là 300.000 đồng. Vé hạng VVIP là 4,5 triệu đồng. Mức giá mềm hơn khá nhiều so với mùa 2. Giá vé của đêm nhạc mùa 2 khiến khán giả có phần e ngại, bởi sức hút của chương trình đã giảm nhiệt.

"Chương trình mùa 2 không hấp dẫn như mùa 1, nhưng giá vé đắt hơn, thậm chí cao hơn Rap Việt. Ban tổ chức có tự tin thái quá?", "Năm trước nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhưng giá vé chỉ 400.000, 500.000 đồng. Nhìn giá vé năm nay mà choáng", "Đã đầu tư các tiết mục từ âm nhạc đến biểu diễn thì hãy đảm bảo những người ở trường quay biết thưởng thức và đánh giá đúng nhất. Một màn loại ca sĩ làm mất hết công sức của cả ê-kíp. Chương trình nhạt dần, nếu muốn bán vé cao hãy tặng thêm quà đi kèm cho khán giả đến xem"... một số khán giả bình luận.

Ca sĩ mặt nạ mùa 2 sắp khép lại nhưng chưa có tiết mục nào thực sự bùng nổ, tạo hiệu ứng như mùa 1. Những màn tranh cãi, đồn đoán về nghệ sĩ phía sau mặt nạ cũng thưa dần trên các diễn đàn. Năm nay, màn loại thí sinh bị kéo dài lê thê cũng khiến người xem sốt ruột.

Tối 3/11, Top 6 tranh tài qua màn biểu diễn đơn, đối đầu. Nhân vật Cún Tóc Lô phải cởi mặt nạ do nhận bình chọn thấp nhất. Khi Ngọc Anh 3A xuất hiện trên sân khấu, các cố vấn và khán giả cổ vũ nhiệt tình. Các thí sinh còn lại gồm Ong Bây Bi, Voi Bản Đôn, Cú Tây Bắc, Bố Gấu, HippoHappy.

Trước đó, các gương mặt đã lộ diện tại chương trình gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Linh, Khởi My, Hoàng Dũng, Dương Hoàng Yến, Vũ Thảo My, Thái Ngân, Hoàng Mỹ An, Phượng Vũ, Nhật Thủy.