3A tái ngộ trên sân khấu như mong ước của Ngọc Anh

TPO - Ngọc Anh hơn một lần ước ao giá như lúc này có 3A trên sân khấu thì tiết mục sẽ còn thăng hoa hơn. Cuối live show "Mùa thu giấu em" (14-15/10 tại Cung Văn hóa Hữu nghị), hai thành viên còn lại của 3A lên sân khấu hát cùng Ngọc Anh.

Ngọc Anh chia sẻ mọi lần diễn xong vẫn cùng Minh Ánh, Minh Anh đi ăn đêm nhưng lần này hai cựu thành viên 3A làm chị bất ngờ vì không ngại lên sân khấu.

Bộ ba làm nên một hình ảnh đẹp để khép lại đêm Mùa thu giấu em 14/10. Trọn bộ 3A có mặt để hòa chung giai điệu Mong ước kỷ niệm xưa cùng các khách mời Tấn Minh, Tùng Dương, Anh Tú (violon), Đồng Quang Vinh (sáo).

Ông xã Ngọc Anh cũng có mặt trên sân khấu và tặng cho vợ một nụ hôn lên trán. Trước khi hát bài chủ đề Mùa thu giấu em, Ngọc Anh chia sẻ ca khúc có nhiều điều tương đồng với cuộc đời mình: dường như mùa thu đã giấu Ngọc Anh đi và may mắn đến cuối con đường lại có người nhận ra chị, đến "xoá nỗi cô đơn" để "tình yêu lại rưng rưng bên khung cửa nhỏ".

Đưa tay về phía ông xã người Mỹ tên John dưới hàng ghế khán giả, Ngọc Anh nói muốn dành bài hát này để tặng người bạn đời dù John không hiểu tiếng Việt và xin khán giả một tràng vỗ tay để anh cảm nhận được sự ấm áp.

Tuy nhiên cuối chương trình Ngọc Anh và Tùng Dương tặng John thêm món quà nữa: liên khúc Still loving you và I will always love you. Tùng Dương và Ngọc Anh đều khẳng định John không chỉ hâm mộ vợ mà còn là fan của Tùng Dương.

Tùng Dương chia sẻ khi còn nhỏ đã mặc quần soóc tới Nhạc viện để xem các anh chị Tấn Minh, Ngọc Anh luyện thanh và nhận thấy Ngọc Anh còn mặc quần ngắn hơn mình. Tùng Dương khi đó ước mơ một ngày được chung sân khấu với anh chị, nay điều đó đã thành hiện thực. Anh gọi đó là sự kỳ diệu của âm nhạc.

Trong đêm nhạc Mùa thu giấu em, Ngọc Anh thể hiện sự đa dạng trong giọng hát khi lần lượt hát dân ca, hát nhạc Phó Đức Phương, Nguyễn Cường, Phú Quang, Thanh Tùng cho đến các tác giả hải ngoại Phạm Duy, Lam Phương và cả của những tác giả trẻ như Phan Mạnh Quỳnh, Hứa Kim Tuyền...

Vì nhiều bài nên hầu hết tiết mục đều là những liên khúc nối hai bài lại với nhau. Ngọc Anh cũng cho biết toàn bộ phần biên tập, xâu chuỗi, chọn nhạc cụ... đều do tổng đạo diễn Đoàn Thúy Phương đảm trách. Chương trình không có MC nhưng đôi lần tổng đạo diễn cũng lên giao lưu cùng nghệ sĩ, giới thiệu tiết mục cũng như các thành viên ban nhạc.

Anh Tú và Đồng Quang Vinh cũng có nhiều dịp để thể hiện tài năng độc tấu và song tấu trong các tiết mục nhạc không lời chuyển soạn từ các ca khúc quen thuộc. Những sự kết hợp gây bất ngờ cho khán giả chẳng hạn trên nền Cô đơn trên sofa lại thấp thoáng giai điệu của Lý kéo chài hay Nối vòng tay lớn...

Bên cạnh sự biết ơn đối với khán giả, Ngọc Anh chia sẻ chị biết ơn một người suốt nhiều năm qua và một biết ơn nhiều lần một bài hát. Sau đó, hình ảnh của nhạc sĩ Phú Quang được chiếu lên phông sân khấu và Ngọc Anh hát Khúc mùa thu.

Chị khẳng định luôn muốn ca ngợi và tôn vinh dòng nhạc của Phú Quang. Bài của Phú Quang chiếm đa số nhạc mục trong chương trình, chưa kể còn có riêng một chương Ngọc Anh dành riêng để cho khán giả thấy sự đa dạng của nhạc Phú Quang.

Sau khi hát Chiều phủ Tây hồ - Đêm ả đào Ngọc Anh nói: "Lâu lắm Ngọc Anh mới có cảm giác lên đồng như vừa rồi". Cô liên tục khen ngợi bản phối của giám đốc âm nhạc Dương Cầm hay nhạc sĩ trẻ Minh Tú, bày tỏ ước ao được tài trợ để mang những tiết mục trong chương trình đi lưu diễn nhiều nơi.

Đêm nhạc Mùa thu giấu em thêm một lần chứng tỏ sự yêu mến của khán giả dành cho Ngọc Anh khi khán phòng đông chật và sau mỗi tiết mục Ngọc Anh cũng như các khách mời đều nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt.